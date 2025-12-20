Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a publicat vineri proiectul de hotărâre care stabilește un contingent de 90.000 de lucrători străini pentru anul 2026. Această decizie se înscrie într-un context în care deficitul de personal pe piața muncii românești a devenit vizibil, în special în sectoarele cu cerere mare de forță de muncă.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, imigrația legală este considerată o soluție pentru compensarea lipsurilor de forță de muncă:

„Criza forței de muncă la nivel național este o realitate, iar găsirea unor soluții pentru acoperirea deficitului de forță de muncă reprezintă una din prioritățile Guvernului României la acest moment. În contextul emigrației și a tendințelor demografice negative, imigrația legală poate fi o soluție pentru a compensa deficitul de forță de muncă de pe piața internă a muncii, pentru a acoperi lipsurile pentru anumite calificări și pentru a susține creșterea economică”, se arată în document.

Ministerul Muncii precizează că măsura este menită să completeze deficitul de personal prin aducerea de lucrători străini, în paralel cu alte inițiative pentru stimularea angajării interne. Una dintre condițiile generale pentru eliberarea avizului de angajare de către Inspectoratul General pentru Imigrări este să nu fi fost epuizat contingentul anual prevăzut pentru lucrătorii străini nou-admişi.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit detalii suplimentare într-un interviu:

„Numărul maxim de muncitori străini, din afara UE, care pot fi angajați în țară, în anul 2026, va scădea la 90.000”.

El a explicat că această reducere este corelată cu așteptările de disponibilizări în rândul angajaților din sectorul bugetar, iar locurile rămase vacante urmează să fie ocupate, cu precădere, de lucrători asiatici.

În 2025, cele mai mari deficite de personal au fost înregistrate în domenii concrete ale economiei românești, ceea ce justifică și selecția atentă a lucrătorilor străini care pot fi angajați. Cele mai multe locuri de muncă vacante s-au concentrat în construcții, activități poștale și curierat, precum și în restaurante.

Lucrările de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale au avut 31.841 de posturi neocupate, iar domeniul activităților poștale și de curier a raportat 23.437 de locuri vacante. Restaurantele și unitățile de alimentație publică au avut 18.518 de posturi disponibile, indicând o cerere ridicată de personal calificat sau semi-calificat în aceste sectoare.

Aceste date arată că deficitul de personal nu se limitează la un singur sector, ci afectează mai multe ramuri economice esențiale, motiv pentru care autoritățile au decis menținerea unui contingent semnificativ de lucrători străini pentru anul viitor.

Pentru anul 2025, prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2025, a fost stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini ce puteau fi admiși pe piața forței de muncă. Conform datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, până la 30 septembrie 2025, au fost eliberate 83.914 avize de angajare și detașare, iar alte 7.418 solicitări erau în curs de soluționare.

Comparativ cu anii anteriori, numărul avizelor de angajare și detașare a fluctuat ușor, fiind 105.977 în 2024, 101.251 în 2023 și 108.880 în 2022. În ceea ce privește permisele de ședere temporară, la 30 septembrie 2025, existau 136.023 de străini cu permise active în scop de angajare, detașare, ICT sau înalt calificat.

În primele nouă luni ale anului 2025, au fost eliberate 61.954 de permise de ședere temporară pentru angajare și 156 pentru detașare, în timp ce în anii anteriori numerele au variat semnificativ: 110.365 și 339 în 2024, 82.321 și 455 în 2023, respectiv 56.974 și 190 în 2022. Aceste statistici arată că fluxul de lucrători străini se menține constant și este esențial pentru acoperirea nevoilor de personal în România.