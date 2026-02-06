Lia Olguța Vasilescu a declarat că autoritatea locală nu avea niciun motiv legal să refuze autorizația de construire pentru blocul din ansamblul Satina Park, atâta timp cât la dosar a existat avizul Ministerului Apărării Naționale (MApN). Ea a precizat că imobilul este amplasat într-o zonă deja urbanizată, cu blocuri înalte, inclusiv construcții ridicate în perioada comunistă.

Potrivit primarului, zona în care se află Satina Park cuprinde numeroase clădiri de 10 etaje, supermarketuri și alte dezvoltări imobiliare, iar regimul de înălțime nu reprezintă o abatere de la caracterul urbanistic al cartierului.

„Ministrul Miruță de la Apărare, de sorginte USR-istă, care nu iese din tiparul miniștrilor din același partid care s-au ocupat de Armată și care n-au văzut soldați decât în filme, face aprecieri vis-a-vis de Craiova, mai precis despre o clădire din oraș. Din conferința lui de presă de azi, am aflat că, aici, s-a construit un bloc de 9 etaje într-o zonă cu interdicție de construire, pentru că acolo se află un depozit de muniție și obturează și radarul de la Cârcea. Ministrul și nominalizează despre ce bloc e vorba, Satina Park. Nu mă interesează deloc ce aviz a dat MApN sau ce anchetă face el acolo, că atât timp cât avizul s-a depus la dosar și există, autoritatea locală nu avea niciun motiv să nu elibereze autorizația de construire de bloc cu 9 etaje, în zonă de blocuri turn”, a postat Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu a mai precizat că Ministerul Apărării Naționale a transferat, prin hotărâri de guvern, terenuri din zonă către municipalitate, în vederea construirii de blocuri cu regim de înălțime similar. În acest context, ea a susținut că nu există o diferență de tratament între proiectul Satina Park și alte dezvoltări imobiliare aprobate anterior.

Potrivit edilului, dacă MApN a fost de acord cu construirea unor blocuri de 10 etaje pe terenuri aflate anterior în administrarea sa, nu există un argument solid pentru contestarea unei clădiri de nouă etaje aflate în imediata vecinătate.

„Dar, haideți să vedem unde e amplasat acest bloc. Într-un ansamblu rezidențial cu multe alte blocuri de 10 etaje și supermarketuri. Fix lângă cartierul chinezesc unde a început construcția unor blocuri pe un teren care a aparținut MApN și pe care MApN l-a dat prin hotărâre de guvern, nu o dată, ci de două ori, prin hotărâri diferite ale unor guverne diferite, primăriei, ca să construiască blocuri de 10 etaje. Păi, dacă MApN a dat un teren lângă Satina Park pentru construcția de blocuri de 10 etaje, nu se putea construi și Satina de 9 etaje?”.

Edilul Craiovei a afirmat că a aflat despre presupusele depozite de muniție din zonă doar din declarațiile publice ale ministrului Apărării. Ea a ridicat semne de întrebare cu privire la existența unor astfel de obiective militare într-o zonă dens populată, aflată în proximitatea unui spital, a blocurilor de locuințe și a altor clădiri civile.

Primarul a susținut că, dacă asemenea depozite există, autoritățile locale ar fi trebuit informate oficial și ar fi fost necesară adoptarea unor măsuri administrative. În acest context, ea a subliniat că administrația locală deține certificare ORNISS și ar fi putut gestiona informațiile într-un cadru instituțional.

„Mai aflu cu stupoare că în zonă sunt „depozite de muniție”. Nu de la vreo babă care bârfește pe marginea șanțului, ci de la Ministrul Apărării. Depozite de muniție lângă un spital, fie el și militar și lângă alte blocuri de 10 etaje construite de pe vremea comunistă. E de atunci depozitul de armament între ele? Sau a adus MApN muniție de război între blocuri și un spital, recent? Că atunci e foarte foarte grav! Cum să faci depozit de armament în mijlocul unuia dintre cele mai populate cartiere craiovene? Cine a decis asta? De ce autoritatea publică nu a fost informată? Era un depozit secret? Păi și dacă e secret de ce vorbește ministrul Apărării despre el în conferință de presă și nu în buncărul lui din minister sau în CSAT? E de Doamne ferește! Mai aflăm de la ministrul Miruță că blocul respectiv obturează radarul de la Cârcea. Serios? Cred că și cu busola în mână s-ar pierde prin Craiova… Păi dacă luăm raza cercului radarului de la Cârcea, vedem că e afectată toată Calea București, cu blocuri doar de 10 etaje, construite tot în comunism, nu după ce au amplasat ei radarul, toată strada Caracal, Mall-ul Electroputere, toată platforma industrială etc. Până la Satina Park sunt zeci de blocuri. Le demolează ministrul Miruță pe toate? Ce e prostia asta?”,

În ceea ce privește afirmația potrivit căreia blocul ar afecta traiectoria radarului de la Cârcea, Lia Olguța Vasilescu a prezentat calcule bazate pe date Google Earth. Potrivit acestora, diferența de nivel dintre amplasamentul radarului și bloc este de aproximativ 73 de metri, iar distanța dintre cele două puncte este de circa 8 kilometri.

Primarul a arătat că, în aceste condiții, blocul ar fi trebuit să aibă un regim de înălțime mult mai mare pentru a ajunge la nivelul amplasamentului radarului. De asemenea, ea a susținut că pe traseul dintre radar și Satina Park se află numeroase alte clădiri înalte, inclusiv construcții industriale și comerciale.