Aeroportul din Timișoara își suspendă activitatea timp de trei săptămâni. Pista va fi închisă pentru lucrări de reparații

Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara va întrerupe complet operațiunile de zbor în luna noiembrie. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparații la pista de aterizare și decolare.

Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara a anunțat că își va suspenda activitatea în perioada 2 noiembrie 2026, ora 08:00 – 22 noiembrie 2026, ora 21:00.

Potrivit reprezentanților aeroportului, pista de aterizare și decolare va fi închisă complet pentru desfășurarea unor lucrări esențiale de reparații.

Pe durata intervențiilor, toate operațiunile de decolare și aterizare vor fi suspendate, deoarece lucrările necesită închiderea integrală a pistei.

„Aeroportul Internaţional Timişoara informează pasagerii, partenerii şi publicul că, în perioada 2 noiembrie 2026, ora 08:00 – 22 noiembrie 2026, ora 21:00, pista de aterizare şi decolare va fi închisă complet pentru desfăşurarea unor lucrări esenţiale de reparaţii. Pe durata acestei perioade, operaţiunile de decolare şi aterizare vor fi suspendate, întrucât intervenţiile necesită închiderea integrală a pistei”, se arată, joi, într-un comunicat de presă al Aeroportului Timişoara.

Reprezentanții Aeroportului Timișoara precizează că, după finalizarea intervențiilor, condițiile de operare ale pistei vor fi îmbunătățite.

Potrivit instituției, lucrările sunt menite să contribuie la desfășurarea în condiții optime de siguranță a operațiunilor de aterizare și decolare pe termen mediu și lung.

Aeroportul a transmis că operatorii aerieni au fost informați din timp cu privire la perioada în care pista va fi închisă.

Scopul este ca aceștia să poată lua măsurile necesare și să își informeze pasagerii cu privire la modificările programelor de zbor.

„Companiile aeriene au fost informate cu privire la perioada de închidere, pentru a putea adopta măsurile necesare și pentru a-și informa pasagerii asupra modificărilor intervenite în programele de zbor”, se mai arată în comunicat.

Persoanele care au călătorii programate în intervalul 2–22 noiembrie sunt sfătuite să ia legătura cu compania aeriană de la care au cumpărat biletul.

De asemenea, reprezentanții aeroportului recomandă pasagerilor să urmărească permanent informațiile privind statusul zborurilor, pentru a fi la curent cu eventualele modificări ale programului.