Prețurile petrolului au înregistrat marți o creștere de aproximativ 8%, atingând cel mai ridicat nivel din iulie 2024, pe măsură ce războiul aerian lansat de SUA și Israel împotriva Iranului se extinde și perturbă fluxurile de petrol și gaze din Orientul Mijlociu, alimentând temeri privind un conflict prelungit, potrivit Reuters.

Cotația petrolului Brent a urcat cu 6,07 dolari, până la 83,81 dolari barilul, iar țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 6 dolari, ajungând la 77,23 dolari barilul.

Ambele referințe rămân în teritoriu tehnic supracumpărat, Brent atingând cel mai înalt nivel de închidere din iulie 2024, iar WTI apropiindu-se de maximul din ianuarie 2025.

Prima Brent–WTI a urcat la 8 dolari, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2022, favorizând exporturile de țiței din SUA.

Războiul aerian s-a intensificat după primele atacuri israeliene de sâmbătă, Israelul lovind Libanul, iar Iranul ripostând prin atacuri asupra infrastructurii energetice din statele Golfului și asupra petroliere lor aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL).

Petrolierele și navele container sunt redirecționate pentru a evita Ormuz, după ce asigurătorii au anulat polițele de risc de război, iar tarifele globale de transport pentru petrol și gaze au explodat. Presei iraniene a relatat că Iranul va deschide focul asupra oricărei nave care încearcă să tranziteze strâmtoarea, sporind temerile privind întreruperi prelungite.

Analiza ING arată că riscul major pentru piață este lovirea infrastructurii energetice suplimentare, ceea ce ar putea prelungi perturbările.

Andrew Lipow, președintele Lipow Oil Associates, estimează că prețul petrolului Brent ar putea urca la 90 de dolari sau mai mult. Președintele SUA, Donald Trump, a menționat că atacurile aeriene comune ar putea dura patru–cinci săptămâni sau chiar mai mult.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite gestionează un incendiu major în portul Fujairah. Încărcările de țiței Kirkuk din portul turcesc Ceyhan au fost oprite, iar infrastructura de petrol și gaze din mai multe state — Qatar, Israel, Arabia Saudită și regiunea kurdă din Irak — a fost închisă din cauza avariilor sau preventiv.

Gigantul saudit Aramco redirecționează o parte dintre exporturi prin Marea Roșie pentru a evita Strâmtoarea Ormuz, unde riscul de atacuri aproape că blochează traficul.

Futures-urile americane la motorină au urcat marți cu aproape 14%, atingând cel mai ridicat nivel din septembrie 2023, iar benzina din SUA a crescut cu aproape 5%, la 2,48 dolari pe galon, maximul din iulie 2024.

Creșterea prețurilor a dus marja de rafinare la cel mai ridicat nivel din 2023.

Pe piețele globale de gaze naturale, contractele europene TTF, gazul britanic și prețurile GNL din Europa și Asia au înregistrat de asemenea creșteri semnificative. Analiștii anticipează că prețurile petrolului și ale gazelor vor rămâne ridicate în zilele următoare.