Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, le reproșează oficialilor români lipsa de reacție avută după evenimentele din Iran. În podcastul Contrapunct EVZ, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, alături de Mirel Curea și de Dan Andronic, Fifor a explicat ce grreșeli au făcut reprezentanții statului român. În contextul în care conflictul a depășit foarte repede granițele Iranului și s-a întins și în Emiratele Arabe Unite. O țară în care s-au aflat și mai sunt încă prezenți mulți români.

Mihai Fifor a spus că un om politic adevărat, de anvergură, se vede în momentele în care are de-a face cu crize majore. „Omul politic, omul de stat se vede la criză. Ăla e omul de stat. Cum gestionezi criza? Și s-a văzut la criză. Criza apei e o chestiune minoră față de ce se întâmplă în Iran.

Și nimeni n-a știut să gestioneze, să aibă reacție, să discute cu structurile de acolo, din teritoriu. să iasă să comunice, pentru că ce reproșez eu de fiecare dată și premierului și președintelui, este lipsa de comunicare și de empatie. Ce te costă să ai o intervenție în fața presei, în pulover, în training, în papuci de casă”, a spus fostul ministru al Apărării.

Mirel Curea a replicat ironic: „Păi trebuie să știi ce să spui, Mihai. Nu ajunge să te duci”.

Fifor a spus că nu există scuze, pentru că orice oficial are consilieri, care ar trebui să-i pregătească pentru ieșirile în public, pentru discursurile ținute pe diferite teme. „Ai un întreg aparat sub tine. Trebuie să te învețe ce să spui, dacă nu știi”.

Fostul ministru a explicat că în primele ore ale conflictului nu au existat informații oficiale despre românii aflați în zonă. Nu s-a știut nici câți cetățeni ai țării sunt pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, țară ce a fost atacată de iranieni, ca ripostă la atacurile venite din partea SUA și Israel. Prinși în zona de conflict, românii au fost abandonați de autoritățile de la București.

„În primele ore ale crizei din Orientul Mijlociu, te așteptai ca un oficial de rang înalt al statului român să iasă și să se spună ceva românilor de acolo. Eu n-am știut care este dimensiunea, care e cifra românilor care zic că se află în Emiratele Arabe Unite. 14.000, da? Enorm!

Pentru că a fost și vacanță, toți au plecat acolo. Spune-le ceva la oamenii ăia. Bă, românilor, ne gândim la voi, lucrăm, căutăm soluții. să vă aducem acasă, măcar să știe, dom’le, cineva a vorbit cu noi. Nu-i lași acolo, adresați-vă consulatului sau ambasadorului”.