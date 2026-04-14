Uniunea Europeană (UE) a lansat secțiunea dedicată mineralelor critice din cadrul platformei sale de achiziții pentru energie și materii prime, a anunțat Comisia Europeană. Inițiativa face parte din strategia RESourceEU a blocului comunitar, care urmărește dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare mai solide pentru pământuri rare și alte materii prime strategice esențiale tranziției energetice și aplicațiilor din domeniul apărării.

Această platformă apare în contextul în care China controlează până la 90% din producția globală în acest sector, ceea ce generează o dependență semnificativă pentru industria europeană. Prin noul mecanism, Uniunea Europeană își propune să reducă această vulnerabilitate și să își consolideze securitatea economică în fața riscurilor geopolitice tot mai accentuate.

Platforma UE pentru Energie și Materii Prime funcționează ca un punct de întâlnire între cumpărători și furnizori, facilitând agregarea cererii de materii prime critice și conectarea acesteia cu oferte din partea producătorilor, instituțiilor financiare și operatorilor de stocare. Totuși, tranzacțiile propriu-zise sunt negociate direct între părțile implicate, platforma având rolul de intermediar de piață.

Prin acest instrument voluntar, bazat pe mecanisme de piață, Comisia Europeană urmărește diversificarea surselor de aprovizionare și reducerea dependenței de un număr limitat de furnizori din afara Uniunii Europene. În același timp, inițiativa oferă mai multă vizibilitate asupra unor surse alternative și sprijină în special întreprinderile mici și mijlocii în dezvoltarea de parteneriate dincolo de rețelele comerciale existente.

Mecanismul pentru materii prime completează platforma energetică deja existentă a Uniunii Europene și se concentrează pe sectoare strategice precum pământurile rare, apărarea și materialele pentru baterii. Companiile interesate să participe la această primă rundă de utilizare a platformei se pot înscrie până la sfârșitul lunii aprilie.

RESourceEU este un plan de acțiune adoptat recent de Comisia Europeană, care urmărește să asigure Uniunii Europene acces stabil și sigur la materii prime critice, precum pământurile rare, litiul sau cobaltul. Acest plan face parte dintr-un set mai amplu de politici prin care se încearcă întărirea securității economice a Uniunii și reducerea dependenței de furnizori externi, în special de cei concentrați într-o singură regiune a lumii.

Uniunea Europeană se confruntă în prezent cu o dependență ridicată de importuri pentru numeroase materii prime esențiale industriei moderne. Aceste resurse sunt folosite în domenii precum producția de vehicule electrice, baterii, electronice avansate și tehnologii pentru energia regenerabilă. Această dependență creează riscuri importante, deoarece poate afecta competitivitatea și stabilitatea lanțurilor de aprovizionare în situații de criză, în cazul unor tensiuni geopolitice sau al variațiilor bruște de preț.

Planul RESourceEU are ca obiectiv principal reducerea acestor dependențe strategice prin diversificarea surselor de aprovizionare și prin diminuarea vulnerabilității față de furnizorii dominanți. În același timp, se pune accent pe dezvoltarea unor parteneriate internaționale cu state considerate de încredere, pentru a crea lanțuri de aprovizionare mai stabile și mai echilibrate.

Un alt obiectiv important este creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare din interiorul Uniunii Europene. În acest sens, se are în vedere înființarea unui Centru European pentru Materii Prime Critice începând cu anul 2026, care ar urma să analizeze piața, să coordoneze acțiunile și să contribuie la stocarea strategică a resurselor. Platforma europeană dedicată materiilor prime va facilita achizițiile comune și înțelegerile directe între companii, pentru a stabiliza atât cererea, cât și oferta.

Planul prevede și accelerarea investițiilor în proiecte strategice, prin mobilizarea unor fonduri de până la 3 miliarde de euro în următoarele 12 luni. Aceste investiții sunt destinate dezvoltării unor surse alternative de materii prime pe termen scurt, iar în paralel se urmărește reducerea birocrației și a barierelor administrative, pentru ca proiectele relevante să fie implementate mai rapid.

O componentă importantă a strategiei este legată de sustenabilitate și de economia circulară. Uniunea Europeană intenționează să introducă restricții privind exportul de deșeuri, cum ar fi resturile de magneți permanenți, precum și măsuri similare pentru alte materiale critice, cu scopul de a încuraja reciclarea în interiorul blocului comunitar. În plus, vor fi dezvoltate standarde noi privind etichetarea produselor și conținutul reciclat, pentru a sprijini lanțurile de aprovizionare circulare.

Aceste măsuri au atât un rol economic, cât și unul ecologic, deoarece urmăresc reducerea cantității de deșeuri, creșterea ratei de reciclare și diminuarea presiunii asupra resurselor naturale, prin reutilizarea materialelor deja existente în procesul de producție.

În ansamblu, RESourceEU urmărește crearea unui lanț de aprovizionare mai independent, mai durabil și mai rezistent, în special pentru industriile esențiale tranziției verzi și digitale, precum producția de baterii pentru vehicule electrice, stocarea energiei și tehnologiile digitale avansate. Prin încurajarea reciclării și utilizării eficiente a resurselor, planul se aliniază obiectivelor Uniunii Europene privind protecția mediului și economia circulară.

Astfel, RESourceEU nu reprezintă doar o strategie economică de securitate, ci și un instrument pentru dezvoltare durabilă, care combină politici de mediu, investiții strategice și cooperare internațională pentru a răspunde provocărilor globale din domeniul materiilor prime esențiale.

În luna februarie, Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat un prim plan de acțiune prin care au decis să colaboreze în domeniul aprovizionării cu materii prime critice. Scopul acestui plan este reducerea dependenței de China, care poate oferi prețuri mult mai mici la aceste resurse decât alte mari economii.

La acest acord participă și Japonia, iar negocierile au fost purtate între reprezentantul SUA pentru Comerț, Jamieson Greer, și comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic. Potrivit explicațiilor oficiale, partea americană a transmis că acest plan reprezintă un semnal important că marile economii de piață vor să creeze o nouă abordare pentru comerțul cu minereuri critice, prin reguli preferențiale.

Partea europeană a precizat că în cadrul acordului, Statele Unite și Uniunea Europeană au convenit să finalizeze în termen de 30 de zile un memorandum de înțelegere privind materiile prime. Acesta ar urma să întărească securitatea lanțurilor de aprovizionare cu resurse critice. Statele Unite vor dezvolta politici comerciale coordonate împreună cu Uniunea Europeană și Japonia.

Printre măsuri se numără și posibile mecanisme precum stabilirea unor prețuri minime ajustate la frontieră. Ideea generală este ca aceste economii să nu își blocheze reciproc accesul la resurse atunci când concurează pentru aceiași furnizori și să colaboreze mai strâns în proiectele comune, în gestionarea cererii și a prețurilor, dar și în dezvoltarea tehnologiilor de reciclare și de înlocuire a materiilor prime critice.

Strategia RESourceEU: securizarea mineralelor critice