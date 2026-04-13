Statele Unite au propus Iranului să accepte un moratoriu de cel puțin 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului, în cadrul negocierilor din weekend. Potrivit unor surse, această propunere a fost însoțită de mai multe restricții suplimentare.

Iranul a răspuns cu o contrapropunere care viza o perioadă mai scurtă, descrisă ca fiind de o singură cifră. În același timp, diferențele legate de programul nuclear, inclusiv posibilitatea ca Teheranul să renunțe complet la îmbogățirea uraniului și la stocurile existente, au rămas principalul obstacol în calea unui acord.

Statele Unite au cerut și retragerea din Iran a uraniului puternic îmbogățit, în timp ce partea iraniană a indicat că ar prefera un proces supravegheat de diluare a acestuia, potrivit Axios.

Discuțiile au fost mediate de reprezentanți din Pakistan, Egipt și Turcia, care încearcă să reducă diferențele dintre cele două părți înainte de expirarea armistițiului, programată pentru 21 aprilie.

Un oficial american a declarat că dialogul dintre SUA și Iran continuă și că există progrese în încercarea de a ajunge la un acord. Cu toate acestea, nu s-a ajuns la o înțelegere nici măcar la nivel preliminar.

„Există un dialog continuu între SUA și Iran și se înregistrează progrese în încercarea de a ajunge la un acord”, a declarat un oficial american.

Potrivit unor surse, partea iraniană considera că se apropie de un acord până duminică dimineață, însă conferința de presă susținută de vicepreședintele american JD Vance a schimbat situația. Acesta nu a indicat existența unui acord, a atribuit responsabilitatea iranienilor și a anunțat plecarea delegației americane de la Islamabad.

„Iranienii erau foarte supărați din cauza acelei conferințe de presă”, a declarat o sursă bine informată.

Un membru al Parlamentului iranian implicat în negocieri a arătat că cele două cerințe ale Statelor Unite privind programul nuclear au fost motivul principal pentru lipsa unui acord.

În paralel, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că JD Vance i-a transmis că principalul punct de blocaj este eliminarea completă a materialelor îmbogățite din Iran și garanția că nu vor mai exista activități de îmbogățire pentru o perioadă care ar putea dura zeci de ani.

Președintele american Donald Trump a anunțat între timp impunerea unui embargou asupra Iranului, în contextul negocierilor.

Mediatorii continuă eforturile pentru a ajunge la o soluție. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că se încearcă depășirea diferențelor, iar ministrul egiptean de Externe urmează să discute la Washington cu oficiali americani.

Ministrul turc de Externe, Haqan Fidan, a explicat că pozițiile inițiale ale părților sunt de obicei maximaliste și că, ulterior, acestea încearcă să ajungă la un compromis. Acesta a indicat că ambele părți sunt interesate de menținerea armistițiului și că Iranul ar urma să analizeze propunerea americană în perioada următoare.

De asemenea, a fost menționată posibilitatea prelungirii armistițiului cu 45 până la 60 de zile pentru continuarea negocierilor.

„Dacă problema nucleară ajunge într-o situație de tipul «totul sau nimic», mai ales în ceea ce privește îmbogățirea uraniului, cred că ne-am putea confrunta cu un obstacol serios. Vom încerca să depășim această situație cu sprijinul unor mediatori și al altor țări”, a spus el.