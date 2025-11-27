Fost lider mondial la dublu și vicecampion olimpic, Horia Tecău anunță astăzi două proiecte cu miză strategică pentru viitorul tenisului din România: lansarea platformei educaționale Mind.Set.Match. și intrarea sa în acționariatul Electryphy, primul brand autohton de echipament dedicat acestui sport.

Cele două direcții de dezvoltare fac parte din viziunea mai amplă a lui Horia Tecău de a investi în performanță pe termen lung, atât prin educație, cât și prin infrastructură.

Noile inițiative sunt construite pe doi piloni complementari:

-Mind.Set.Match. – program educațional ce își propune să formeze mentalitatea, echilibrul emoțional și direcția profesională a tinerilor sportivi, dar și să ofere ghidaj părinților și antrenorilor. Platforma este disponibilă pe www.mindsetmatch.ro.

-Electryphy – participarea în compania românească de echipament sportiv, unde Tecău deține acum 20% din acțiuni, cu obiectivul de a contribui direct la creșterea standardelor și la dezvoltarea industriei locale de profil.

Împreună, aceste două proiecte marchează tranziția firească a lui Horia Tecău de la cariera de jucător la cea de mentor și investitor, orientat spre susținerea generațiilor viitoare.

De la retragerea din circuitul profesionist, sportivul și-a asumat rolul de a conecta experiența acumulată în marile turnee cu nevoile reale ale tinerilor care intră în sport.

„Am învățat și câștigat mult prin tenis: disciplină, reziliență, încredere, o carieră și o comunitate. A venit timpul să ofer, la rândul meu, energia, experiența și resursele pe care le-am acumulat. Cred cu tărie într-un nou model de dezvoltare a sportului românesc, în care educația, calitatea și investiția se susțin reciproc pentru a genera performanță reală și durabilă. Mind.Set.Match. și Electryphy sunt cele două direcții prin care mă voi implica în mod direct: una în zona de mindset și educație, cealaltă în cea de imagine și performanță. Văd aceste două proiecte ca pe un adevărat ecosistem dedicat excelenței. Nu mă rezum la a-mi pune numele pe un brand, ci investesc capital, energie și viziune. Este un angajament pe termen lung, prin care îmi doresc să ajut tinerii sportivi să aibă succes – atât în sport, cât și în viață”, declară Horia Tecău.

Programul Mind.Set.Match. reunește teme esențiale pentru evoluția sportivilor: pregătire mentală și emoțională, tehnică, antrenament fizic, construirea brandului personal, gestionarea presiunii, precum și ghidaj pentru părinți și antrenori. Toate aceste aspecte vor fi abordate prin tabere, masterclass-uri, seminarii și workshop-uri practice.

În calitate de acționar Electryphy, Tecău se implică și în dezvoltarea unor produse românești de performanță, aliniate standardelor internaționale.

Parteneriatul este marcat prin lansarea colecției aniversare „Legends 2025”, dedicată celor zece ani de la victoria lui Horia Tecău la Wimbledon. Noua colecție, inspirată de valorile care i-au definit cariera — consecvență, fair-play și rigoare — se adresează atât jucătorilor profesioniști, cât și pasionaților de tenis. Produsele sunt deja disponibile pe www.electryphy.ro.