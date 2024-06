Simona Halep, în vârstă de 32 de ani și clasată pe locul 1135 în clasamentul WTA, a discutat despre viitorul său în tenis. Ea a exclus ideea unei retrageri definitive din sport. Fosta număr 1 mondială, câștigătoare la Roland Garros și Wimbledon, a transmis un mesaj clar fanilor săi.

În ciuda accidentării suferite în luna mai la Paris, Simona Halep a subliniat că se gândește la revenire. Ea nu are în minte o retragere din tenis. Campioana a subliniat importanța sportului care a consacrat-o.

Sportiva din Constanța a fost nevoită să se retragă în setul al doilea al meciului cu McCartney Kessler de la Trophee Clarins. Ea a luat această decizie din cauza unor dureri la genunchiul stâng.

Chiar dacă nu a depășit complet problemele medicale, Simona Halep se pregătește să revină pe teren la Cluj. Aici va participa la un meci demonstrativ alături de Andrei Pavel împotriva lui Andre Agassi și Steffi Graf.

Halep a vorbit despre revenirea sa la Cluj, exprimându-și bucuria pentru primirea călduroasă din partea fanilor. Ea a recunoscut că perioada recentă a fost dificilă. A spus, însă, că acum se concentrează exclusiv asupra recuperării sale și pe pregătirea pentru a reveni pe terenul de tenis. În ciuda faptului că nu este expertă în jocul de dublu, ea are încredere deplină în colaborarea cu Andrei Pavel.

Simona Halep a subliniat atmosfera specială pe care a întâlnit-o mereu la Cluj. Ea a menționat că se simte acolo ca acasă. Încă nu s-a recuperat complet, dar depune toate eforturile pentru a scăpa de dureri și pentru a putea concura din nou în turnee. Întrebată dacă va continua să joace tenis, a răspuns hotărât că se gândește la revenire, nu la retragere.

„Mă simt bine și sunt foarte bucuroasă că am revenit la Cluj. A fost o perioadă dificilă, dar acum mă concentrez doar asupra mea și sunt foarte încântată de primirea pe care o am. Am fost primită cu brațele deschise.

Nu sunt expertă în jocul de dublu, dar am încredere în Andrei Pavel și sunt sigură că va fi un meci frumos. Jucăm împotriva a două legende ale tenisului și va fi cu siguranță o atmosferă deosebită, așa cum am experimentat mereu la Cluj. M-am simțit mereu foarte bine aici.

Încă nu m-am recuperat 100%, dar fac tot ce pot pentru a mă recupera și pentru a putea reveni la turnee. Nu am un plan sigur încă, pentru că trebuie să gestionez durerile.

(Deci vei continua să joci tenis, nu?) Da, voi continua să joc! Mă gândesc la revenire, nu la retragere!”, a declarat Simona Halep.