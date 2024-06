Nume mari din tenisul mondial vin, în acest sfârșit de săptămână, la Sports Festival Cluj, alături de Simona Halep.

Andre Agassi, legendă a tenisului mondial, se va alătura soției sale, Steffi Graf, laureată a 22 de titluri de Mare Șlem, pentru a forma o echipă într-un meci demonstrativ împotriva Simonei Halep și a lui Andrei Pavel.

Evenimentul va fi transmis în direct sâmbătă, începând cu ora 18:00, pe PRO Arena. Pentru Simona Halep, acesta va fi primul contact direct cu fanii români după o pauză de aproape 2 ani. Deși recuperarea după accidentarea la genunchi o ține departe de competițiile oficiale, sâmbătă va reveni într-un meci demonstrativ, formând echipă alături de Andrei Pavel, al doilea cel mai bine clasat român în tenis, după Ilie Năstase.

„De fiecare dată particip cu plăcere la Sports Festival când sunt invitată, pentru că îmi place foarte mult și am amintiri plăcute de la acest eveniment și mereu a fost deosebit. Ultima dată am avut ca și cadou un video despre tot ce am făcut, cu familia mea, a fost deosebit. Nici n-am stat să mă gândesc. Am spus Da! din prima, pentru că mă simt ca acasă la Cluj” a declarat Simona Halep.