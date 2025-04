Simona Halep, cea ma mare jucătoare de tenis din România, continuă să fie o prezență admirată pe rețelele sociale, chiar și după retragerea sa din circuitul profesionist. În luna februarie a acestui an, după participarea la Transylvania Open, campioana a spus adio tenisului de performanță, însă nu a renunțat complet la pasiunea sa pentru sportul care a consacrat-o.

Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Simona Halep a oferit un mesaj emoționant care a făcut valuri printre fanii săi: „Prima iubire cică nu se uită niciodată”. Alături de acest citat, ea a postat o fotografie în care se află pe un teren de tenis cu zgură, suprafața pe care a obținut cele mai mari realizări ale carierei sale. Fosta număr 1 mondial a ales să își împărtășească cu urmăritorii momentul de nostalgie, dând dovadă că iubirea pentru tenis este la fel de vie, chiar și după retragerea din activitatea profesională.

Deși nu mai joacă la nivel profesionist, Simona Halep rămâne o prezență activă în lumea tenisului. Recent, aceasta a fost surprinsă în tribune la turneul Țiriac Open 2025, desfășurat la București, unde a avut ocazia să urmărească din apropiere competițiile de top ale anului. Se pare că Simona se bucură acum de o viață mai liniștită, departe de stresul turneelor săptămânale, dar continuă să își păstreze legătura cu tenisul, făcând din când în când câte o sesiune de antrenament, de dragul sportului.

Chiar dacă a spus „stop” carierei profesioniste, Halep nu uită de momentele memorabile care au marcat istoria tenisului românesc și internațional. La câteva săptămâni după retragerea sa, aceasta a vorbit deschis despre împlinirea sufletească adusă de titlurile de Grand Slam câștigate la Wimbledon și Roland Garros, dar și despre parcursul său incredibil în tenisul mondial.

„Am muncit, am pierdut trei finale și cumva a fost o împlinire foarte mare sufletească (n.r. – după ce a cucerit primul turneu de Grand Slam). Întotdeauna am spus că nu ești un număr 1 adevărat dacă nu ai un Grand Slam câștigat, astfel că a fost eliberarea mea ca sportiv și împlinirea că am ajuns numărul 1 și am câștigat și un Grand Slam”, a declarat ea la Digi Sport.