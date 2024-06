Scandalul de dopaj al cărui personaj principal a fost chiar ea a făcut-o pe Simona Halep să își schimbe optica în ceea ce privește publicarea unei autobiografii.

Românca este pregătită să arate lumii întregi tot adevărul despre scandalul de dopaj care a fost la un pas să îi ruineze viața. Cartea va aduce la lumină detalii neștiute sau mai puțin știute din viața sa personală, o carte plină de revelații uimitoare. Simona Halep a mărturisit că este tentată să scrie o carte, fiind influențată decisiv de Andre Agassi.

Fostul lider mondial a menționat că se gândește serios să împărtășească prin ce a trecut în ultimii ani, după ce suspendarea primită a scos-o dintre cele mai bune jucătoare ale lumii.

Simona Halep a mărturisit că este „mai introvertită”, dar cochetează cu ideea de a le transmite fanilor prin ce a trecut după ce a fost nevoită să stea departe de terenurile de tenis.

După revenirea în circuitul WTA, Halep se confruntă acum cu o accidentare, complicând și mai mult drumul ei spre vârful clasamentului mondial.

„Mereu am fost contra ideii de a scrie o carte. Nu am vrut să îmi exprim sentimentele, sunt o persoană mai introvertită. Dar, după tot ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, am început să mă gândesc.

Nu știu dacă se va întâmpla, dar cred că mi-ar plăcea să împărtășesc cu fanii și cu persoanele care m-au susținut în ultimii doi ani, tot ce am trăit. Dar nu știu încă”, a spus Simona Halep pentru Pro TV.