La invitația fostului ei antrenor de tenis, Darren Cahill, Simona Halep s-a apucat să joace golf. A început să îi placă, chiar dacă, la început, i s-a părut un sport plictisitor.

„Greu de spus, pasiune, dar am început să joc golf și a început să îmi placă. Mi se părea foarte plictisitor când îmi povestea Darren, că el joacă foarte bine. Și îmi spunea că o să-ți placă, o să-ți placă. Nu-mi plăcea, dar acum am început să joc. De plăcere joc, nu pot să zic că joc bine, dar mai nimeresc din când în când,” a zis ea pentru sport.ro .

Simona Halep își va face apariția pe terenul de tenis în cadrul Sports Festival. Sportiva va participa la un meci de tenis demonstrativ alături de Andre Agassi și Steffi Graf. Meciul lor va avea loc pe data de 15 iunie 2024 la Cluj-Napoca, Cluj. Într-un meci de dublu, Andre Agassi și Steffi Graf se vor confrunta cu ea și Andrei Pavel.

„A fost o surpriză și pentru mine, foarte mare, mai ales că s-au gândit la mine în această perioadă care nu este ușoară deloc. Mă bucur tare mult de venirea lui Steffi Graf și Andre Agassi, am avut șansa să îi întâlnesc și să am discuții cu ei despre tenis, emoții, presiune, la Las Vegas, împreună cu Darren. M-am bucurat din suflet că am șansa să împart terenul cu ei aici, în România, la noi”, a recunoscut sportiva.