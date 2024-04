Antrenorul australian Darren Cahil o propune pe fosta sa elevă, Simona Halep, pentru Hall of Fame, galeria mondială a celebrităților.

„Când nu poți ieși pe teren, când ești suspendată din turnee, poate deveni incredibil de dificil din punct de vedere mental. Nu atât din punct de vedere fizic, cât mai ales mental. Este o decizie care influențează o viață. Din punctul meu de vedere, este o jucătoare care ar trebui să ajungă în Hall of Fame. Are două titluri de Grand Slam, doi ani încheiați pe locul 1 în lume. E o jucătoare incredibilă. O persoană extraordinară în afara terenului. Din toate acestea cred că ar trebui să fie în Hall of Fame. Dacă rămânea cu suspendarea, asta nu ar mai fi fost o opțiune. E o imagine cu care rămâi pe viață. Acum a putut să își curețe imaginea. Adevărul a ieșit la iveală. Își poate ține capul ridicat, să meargă cu încredere la fiecare turneu, la fiecare restaurant sau aeroport. Își poate continua viața așa cum merită“, a declarat Darren Cahill pentru Digi Sport.