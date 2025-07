Rămân pe loc fără permis de conducere. Când carantina a închis birourile statale, în 2020, guvernatorii din toate statele SUA au emis ordine executive care au suspendat penalizările privind amânarea reînnoirii permiselor auto. Cea mai generoasă excepție, derogarea generală aplicată în statul Texas, a acoperit fiecare permis care a expirat după 13 martie 2020. Această clemență aplicată pentru reînnoirea permiselor a dispărut oficial pe 14 aprilie 2021.

Acum, în majoritatea statelor, legiuitorii nu mai văd niciun motiv pentru a continua prelungirea acestei derogări, potrivit eladelantado.com.

Rămân pe loc fără permis de conducere!

Americanii care conduc acum cu un permis expirat riscă să rămână fără permis. O amendă poate ajunge la aproape 300 de dolari în California și la 500 de dolari în Texas sau până la un an de închisoare în Georgia. În plus, companiile de asigurări pot refuza o cerere dacă șoferul nu avea permisul auto la zi în momentului unui accident.

În acest climatstrict a apărut proiectul de lege 821 al Camerei Reprezentanților, prezentat ca un plan de salvare pentru calendarul aglomerat de programări al Carolinei de Nord. Propunerea ar menține permisele obișnuite (clasa C) valabile încă doi ani după expirare, dar numai în interiorul granițelor statelor și numai până la 31 decembrie 2027. Legea a fost adoptată pe 13 mai, dar are nevoie în continuare de aprobarea Camerei Reprezentanților și a Senatului, plus semnătura guvernatorului.

Niciun alt stat nu și-a exprimat sprijinul pentru un moratoriu similar.

Aproximativ 14 milioane de permise auto expiră în fiecare an

Asociația Americană a Administratorilor de Vehicule Motorizate estimează că aproximativ 14 milioane de permise expiră în fiecare an. În 2021, blocajele impuse de pandemia COVID au lăsat aproximativ 22 de milioane de cereri de reînnoire a permiselor auto în așteptare. Până în primăvara anului 2025, aceste restanțe s-au redus, ajungând la 3 milioane, deoarece programul de lucru s-a prelungit și sâmbăta, cu birouri temporare și portaluri online.

8 din 10 șoferi se califică pentru reînnoirea permiselor auto

„Procesăm cu 20% mai multe reînnoiri online decât înainte de pandemie”, spune purtătoarea de cuvânt a DMV din California, menționând că 8 din 10 șoferi din Golden State se califică pentru reînnoirea permiselor auto online

Reînnoirea permiselor auto nu trebuie ignorată, avertizează autoritățile din toate statele. Pe lângă amenzi, multe state impun taxe de reînnoire odată ce permisul a expirat de mai bine de șase luni.

Companiile de asigurări pot anula acoperirea pentru un șofer fără permis, lăsând victimele accidentelor să plătească din buzunar. Iar făcă un card de identitate conform cu Real ID, muli riscă să rămână la sol la punctul de control TSA al aeroporturilor.

Ce trebuie să facă șoferii chiar acum

Să verifice data. Majoritatea permiselor auto expiră în ziua de naștere a titularului.

Să utilieze mai întâi internetul. Patruzeci și două de state permit șoferilor eligibili să își reînnoiască permisul online; multe renunță la cerința fotografiei pentru un ciclu.

Rezervare din timp la birourile de reînnoire a permiselor auto