Simona Halep va reveni pe terenul de tenis în luna iunie

Simona Halep va reveni pe terenul de tenis în vară! Jucătoarea de tenis și-a anunțat deja participarea la unul dintre cele mai mari evenimentele sportive ale anului 2024: Sports Festival.

Simona Halep va participa la un meci de tenis demonstrativ dintre Andre Agassi și Steffi Graf, ce va avea loc pe data de 15 iunie 2024 la Cluj-Napoca.

Cuplul Agassi-Graf va juca în proba de dublu, alături de Simona Halep și Andrei Pavel. Biletele au fost deja puse în vânzare. Prețurile biletelor pornesc de la 120 lei, dar pot ajunge până la 700 lei (bilete VIP).

Nu doar pasionații de sport se bucură de revenirea ei pe terenul de tenis, ci și oamenii din industria modei. De exemplu, Domnica Mărgescu, Fashion Director pentru ELLE România, se bucură pentru sportiva cu care a avut ocazia să colaboreze anterior. Revista de modă a scris un articol special despre revenirea sa.

Şi Simona a postat două fotografii pe contul său de Instagram.

„Abia aştept să joc cu aceste două legende”, a scris românca despre Steffi Graf și Andre Agassi.

„Pe terenul amenajat în BT arena, fanii tenisului au avut parte de un adevărat spectacol și multe momente amuzante oferite de Simona Halep care a făcut show alături de Marius Copil cu Flavia Penneta și Fabio Fognini. (…) Meciul-show al Sports Festival 2023, ediția a patra, a fost All Stars Romania vs. Galatasaray, o înfruntare între cei mai buni jucători ai Naționalei României (1995-2023) și legende al clubului de fotbal Galatasaray. Marele fotbalist brazilian Mário Jardel, Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu s-au numărat printre vedetele acestui meci”, au anunțat organizatorii turneului de tenis.

Despre Andre Agassi

Andre Agassi, supranumit „The Punisher”, și-a început cariera în anii 80. Are opt titluri de Grand Slam la activ, incluzând câștigarea Australian Open de două ori (1995, 2000), Roland Garros (1999), Wimbledon (1992) și US Open de două ori (1994, 1999).

Este primul jucător de tenis care a făcut Golden Slam, adică a câștigat toate Grand Slam-urile și medalia de aur olimpic în același an. În plus, este singurul care a câștigat un „Super Slam”, adică toate Grand Slam-urile, medalia de aur olimpic și ATP Finals în același an.

Totodată, a fost primul tenismen care a câștigat toate cele patru competiții de simplu pe trei suprafețe diferite (hard, zgură și iarbă). A fost locul 1 mondial de două ori (1995, 1999).

Despre Steffi Graf

Steffi Graf a reușit să acumuleze un palmares impresionant între anii 1982 și 1999. A câștigat 22 de titluri de Grand Slam. În anul 1988, a câștigat un „Golden Slam”. A fost locul 1 mondial la simplu în clasamentul WTA.

Ea și Andre Agassi formează unul dintre cele mai faimoase cupluri din lumea tenisului.