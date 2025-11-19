Activitatea fizică regulată este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Prin sport, cei mici își îmbunătățesc coordonarea, echilibrul și mobilitatea, dar dobândesc și abilități sociale, precum cooperarea și spiritul de echipă.

Începând de la vârsta preșcolară, copiii pot fi implicați în mișcare ludică, cu exerciții simple și jocuri active. La 3–5 ani, se recomandă aproximativ 180 de minute de mișcare pe zi, din care cel puțin 60 de minute să fie moderate sau intense.

Pentru școlari și adolescenți, recomandarea este de cel puțin 60 de minute de activitate zilnică, sub formă de alergări, jocuri cu mingea, ciclism sau înot.

Sportul nu este doar despre performanță sau competiții. Participarea regulată ajută la prevenirea sedentarismului, dezvoltă încrederea în sine și contribuie la un stil de viață sănătos pe termen lung. În plus, copiii care fac sport au mai multe șanse să mențină aceste obiceiuri și în adolescență și la vârsta adultă.

Prin alegerea corectă a tipului de activitate și a vârstei potrivite, sportul devine o parte naturală a rutinei zilnice a copilului. Părinții trebuie să acorde atenție adaptării exercițiilor la nivelul de dezvoltare al copilului și la preferințele sale.

Pentru o ședință tipică, structura recomandată include: încălzire 10–15 minute, activitate intensă 30–35 minute și răcire 5–10 minute.

În jurul vârstei de 6–9 ani, 2–3 sesiuni pe săptămână combinate cu joacă liberă sunt suficiente pentru progres vizibil, iar între 10–12 ani se poate urca gradual la 2–4 sesiuni de 60–75 de minute.

Hidratarea, alimentația și somnul fac parte integrantă din rutina sportivă. Gustări simple cu carbohidrați și proteine după efort, apă regulată și 8–12 ore de somn pe zi ajută copilul să se recupereze și să evite suprasolicitarea.

Pentru părinți, organizarea activităților sportive ale copiilor poate fi o provocare logistică și financiară. Transportul către săli sau terenuri, programul de antrenamente și supravegherea copiilor implică timp și planificare. În multe cazuri, părinții trebuie să adapteze programul de muncă pentru a se potrivi cu orele de sport ale copiilor.

Costurile sunt variabile, în funcție de sport, oraș și nivelul de implicare. Abonamentele lunare pentru sporturile populare în România se situează între 150 și 1.000 de lei. Înotul sau antrenamentele cu instructor personal sunt printre cele mai costisitoare, în timp ce fotbalul sau baschetul pot fi mai accesibile, dar necesită echipament și încălțăminte adecvată.

Pe lângă abonamente, părinții trebuie să ia în calcul costurile echipamentelor inițiale, taxele de participare la competiții și eventualele deplasări. Această combinație de timp și resurse financiare poate face ca sportul regulat să fie o provocare pentru familii, în special pentru cele cu mai mulți copii.

Exemple orientative:

Înot: 450–1.000 lei/lună + costum, cască și ochelari 150–350 lei

Fotbal: 150–350 lei/lună + ghete și apărători 200–400 lei

Baschet: 150–400 lei/lună + adidași de sală 200–400 lei

Tenis: 300–700 lei/lună + rachetă și mingi 300–700 lei

Dans / Gimnastică: 150–350 lei/lună + încălțăminte specifică 150–300 lei

Arte marțiale non-contact: 200–450 lei/lună + dobok/kimono/ protecții 250–600 lei

Balet: 280 – 750 de lei/lună

Șah: 180 – 300 de lei/lună

Actorie: 350 – 600 de lei/lună

Deși implicațiile financiare sunt importante, beneficiile fizice, sociale și emoționale rămân fundamentale. Alegerea sportului potrivit, echilibrul între cost și frecvență și planificarea atentă a timpului ajută părinții să gestioneze atât bugetul, cât și logistica.