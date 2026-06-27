Lyon preia centrul competițiilor pe gheață pentru JO de iarnă 2030 din Alpii francezi

Orașul Lyon și zona sa metropolitană vor găzdui, în cele din urmă, centrul competițiilor pe gheață în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2030, care vor avea loc în Alpii francezi. Deși inițial nu era inclus pe harta locațiilor candidate, Lyon a profitat de oportunitatea apărută în ultima etapă, după ce orașul Nisa a renunțat la această parte a proiectului.

Capitala regiunii Auvergne-Rhône-Alpes vizează astfel să beneficieze de o expunere internațională semnificativă în timpul Jocurilor Olimpice și Paralimpice de iarnă din 2030.

De mai bine de un an, Lyon era considerat un plan de rezervă pentru găzduirea evenimentelor pe gheață. În martie 2025, un raport al Inspecției Generale a Statului menționa explicit arena LDLC din Décines-Charpieu ca o opțiune „plan C” sau chiar „plan D” pentru turneul masculin de hochei pe gheață, în cazul în care Nisa nu ar fi putut asigura această competiție.

Alexandre Aulas, președintele companiei care administrează arena, a declarat încă din toamna anului trecut că Lyon reprezintă clar un „plan B” pentru aceste Jocuri.

La momentul respectiv, nimeni nu anticipa că întregul segment al competițiilor pe gheață din Nisa – hochei pe gheață, patinaj artistic, short track și curling – ar fi compromis din cauza opoziției primarului Eric Ciotti. Mai puțin de așteptat a fost faptul că Lyon va prelua toate aceste probe, care reprezintă peste jumătate din veniturile din vânzarea biletelor pentru Jocuri.

Astfel, Lyon devine o „vitrină extraordinară” pentru regiune, oferind o platformă globală pentru promovarea teritoriului său în cadrul celei mai importante competiții sportive de iarnă.