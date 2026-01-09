Într-un sport în care evoluția tehnică se schimbă rapid, Malinin a reușit să se diferențieze prin salturile extrem de complexe și consistența cu care le execută. Sportivul este deja dublu campion mondial și triplu câștigător al Finalei de Grand Prix, competiție rezervată celor mai buni patinatori ai sezonului.

În plus, originea sa sportivă este legată de familie: părinții săi, Tatiana Malinina și Roman Skorniakov, au concurat la patinaj artistic pentru Uzbekistan, participând și la Jocuri Olimpice, ceea ce face ca performanțele fiului său să aibă și o încărcătură simbolică.

Deși pentru mulți ar părea firesc ca un copil crescut pe lângă gheață să urmeze același sport, Malinin spune că lucrurile nu au stat așa:

„La început, părinții mei nu doreau ca eu să practic patinajul artistic, deoarece știau cât de greu este, cât de mult efort trebuie depus. Deci, eu stăteam mult timp lângă patinoar, unde părinții mei se antrenau zi de zi. Prima perioadă eu intram pe gheață și mă distram. Nimic serios. Treptat am ajuns la ideea că vreau să concurez”, a spus Ilia Malinin.

Povestea arată presiunea existentă în sportul de performanță, dar și modul în care pasiunea personală poate depăși reticențele inițiale.

Primul cvadruplu Axel executat în competiție: un moment care a schimbat istoria patinajului

Momentul care l-a adus pe Malinin în prim-planul mondial a fost 2022, anul în care a devenit primul sportiv din lume care reușește un Axel cvadruplu într-un program competițional.

Axelul este singurul salt care pleacă de pe marginea exterioară, cu aterizare pe aceeași margine, și este singurul care necesită o rotație suplimentară de jumătate. Din acest motiv, chiar și versiunea triplă este considerată extrem de dificilă. Saltul cvadruplu presupune peste 4 rotații și jumătate în aer, la o viteză și înălțime greu de atins.

După acel moment, sportivul a repetat elementul și în alte competiții, fiind în continuare singurul patinator care îl execută constant în program.

În ciuda spectaculozității și presiunii de a menține nivelul tehnic, Malinin afirmă că abordarea sa rămâne una orientată spre progres personal, nu spre medalii:

„Nu mă gândesc la medalie. Mereu încerc să evoluez din ce în ce mai bine, de la o competiție la alta, așa că nu-mi fac griji despre medalie. Vreau doar să fiu în formă maximă, să apar pe gheață și să dau tot ce am mai bun.” afirmă sportivul.

Performanțele sale îl poziționează între principalii favoriți pentru podium la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, chiar dacă patinajul artistic este recunoscut ca sport imprevizibil, în care presiunea, arbitrajul și forma de moment sunt la fel de importante ca dificultatea tehnică.

Analistii și antrenorii internaționali notează că intrarea pe scena olimpică a unui sportiv cu un astfel de arsenal tehnic poate schimba evoluția sportului, așa cum au făcut-o în trecut alți patinatori care au introdus sărituri triple sau cvadruple.

Unde poate fi urmărit Ilia Malinin

Pentru telespectatorii din Republica Moldova, debutul lui Ilia Malinin și evoluțiile patinatorilor de top vor fi transmise în direct la televiziunea publică.

Debutul lui Ilia Malinin la Jocurile Olimpice de iarnă poate fi urmărit la Moldova 1. Postul național de televiziune va difuza în direct și în exclusivitate Olimpiada de la Milano și Cortina d’Ampezzo în perioada 6 – 22 februarie.