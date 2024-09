Comitetul Olimpic și Sportiv Român va avea același președinte

Mihai Covaliu, fost campion olimpic, mondial și european la scrimă, a fost reconfirmat joi în funcția de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, fiind singurul candidat pentru acest post.

În cadrul aceleași Adunări Generale a COSR, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a fost ales pentru unul dintre cele trei locuri de vicepreședinte.

Mihai Covaliu a fost ales în 2016

Pe 15 noiembrie 2016, Mihai Covaliu a fost desemnat președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, obținând 128 de voturi în Adunarea Generală, în timp ce Gabriela Szabo a acumulat 68 de voturi.

În 2020, Covaliu a fost singurul candidat la funcția de președinte și a primit 203 voturi dintr-un total de 2024.

„Se cuvine să mulţumim tuturor sportivilor care au concurat aici la Paris cum am putut ei mai bine. Ştiu că se putea şi mai bine, au fost momente în care dacă nu treceam peste ele locul în clasament nu era acesta. De aceea sunt frumoase Jocurile Olimpice pentru că rezultatele sunt neaşteptate. E un final, dar drumul şi povestea continuă şi depinde de noi toţi că acest drum să fie mai frumos şi această poveste să fie de succes. Mulţumesc România!”, a adăugat Mihai Covaliu.

Pe 5 septembrie 2024, Comisia de Etică a evaluat și avizat candidaturile, iar pe 10 septembrie 2024, Comitetul Executiv a validat aceste candidaturi.

Scopul Comitetului Olimpic și Sportiv Român

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) este o organizație de interes național, parte integrantă a Mișcării Olimpice. Această asociație își desfășoară activitatea conform unui statut propriu, elaborat în concordanță cu reglementările Chartei Olimpice și legislația română în vigoare.

COSR se ocupă cu promovarea principiilor esențiale ale Olimpismului în întreaga țară și cu sprijinirea dezvoltării unor instituții dedicate Educației Olimpice.

COSR susține sportul de performanță și este responsabil cu formarea echipei României pentru participarea la Jocurile Olimpice.

În plus, COSR are responsabilitatea de a organiza și coordona delegațiile sale la Jocurile Olimpice, precum și la alte competiții internaționale sub egida Comitetului Internațional Olimpic (CIO).

Comitetul Olimpic Român s-a înființat în 1914

Prima prezență românească la o ediție a Jocurilor Olimpice a fost la Paris, în 1900. George Alexandru Plagino s-a înscris în nume propriu, în competiția de tir sportiv, în proba de talere. La finalul competiției, dintre cei 51 de participanți, s-a clasat pe locul 13.

De asemenea, România a fost reprezentată în premieră la o ediție a Jocurilor Olimpice și a cucerit prima medalie olimpică de bronz în 1924.