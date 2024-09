Mircea Geoană a spus miercuri, 11 septembrie, că lucrurile ar fi „foarte simple” pentru el. Candidatul susține că ar avea o viziune și un angajament pentru România. Planul pe care urmează să îl anunțe conține patru puncte principale, spune el.

De asemenea, Geoană a susținut că nu va numi niciun prim-ministru şi niciun Guvern dacă nu va exista un contract de guvernare.

Noul candidat a spus apoi că proiectul lui politic ar prevede o „schimbare adevărată”.

„La mine lucrurile sunt foarte simple. Eu am o viziune pentru România, am un angajament pentru România, în patru mari axe, o să îl fac public în curând şi nu voi numi niciun prim-ministru şi niciun Guvern dacă nu vom avea un contract de guvernare. Eu, dacă câştig alegerile prezidenţiale, pe un proiect politic, care este un proiect de schimbare adevărată, înseamnă că am primit un mandat din partea a milioane de cetăţeni, mult mai multe milioane decât la orice alte alegeri şi atunci să o discuţie directă, de negociere, cu cei care vor forma viitorul guvern sau viitoarele guverne (…) o discuţie foarte clară, care sunt lucrurile pe care şi voi vă angajaţi, în schimbul nominalizării mele, că le veţi face pentru ţară. Şi prin mine îşi iau un angajament faţă de ţară”, a spus Mircea Geoană la Ştirile ProTV.