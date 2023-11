Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a susținut într-un interviu că vizita președintelui Klaus Iohannis în Africa a fost una deosebit de semnificativă pentru România.

El a evidențiat pentru hotnews.ro importanța demersului și a abordat subiectul „periplului african” al președintelui, care a generat atât glume, cât și atacuri în mass-media cu privire la expresia „Hakuna Matata”.

Rareș Bogdan a subliniat că președintele Iohannis a întreprins acțiuni importante pentru economia României în timpul vizitei sale în Africa.

El a criticat tonul ironic și „miștocările” din presă referitoare la expresia „Hakuna Matata”, menționând că respectarea cutumelor și tradițiilor este esențială în aceste culturi.

Un aspect critic adus în discuție de Rareș Bogdan este legat de informarea deficitară a opiniei publice cu privire la importanța intrării companiilor românești pe piața africană.

El a evidențiat potențialul României de a deveni furnizor de hrană pentru milioane de cetățeni africani, precum și un jucător important în domenii precum energia, lemnul și producția de armament, cu condiția să se facă investiții adecvate.

„Singurul lucru pe care îl reproșez este că, inclusiv colegii mei și cu mine, n-am ieșit mai devreme să explic cât de importantă este intrarea. România poate deveni furnizor de hrană, de mâncare pentru 80-100 de milioane de cetățeni, că aia e marea bătălie, hrana, mâncarea. România poate deveni super-jucător în domeniul energetic, furnizor de energie, în domeniul lemnului, în domeniul armamentului, dacă se fac investiții, pentru că am fost în top cinci producători de armament. Acum asta e pe poziția 64. Până în 1996 am fost pe poziția 5-6 . Acuma suntem pe poziția 64 (…)”, continuă acesta.

De asemenea, Rareș Bogdan a criticat atitudinea sarcastică față de vizita președintelui, remarcând că alte țări europene, precum Franța și Germania, își mențin interesul în Africa. Statele Unite ale Americii (SUA) sunt, de asemenea, implicate.

El a susținut că Iohannis reprezintă nu doar România, ci și Europa. Pe fond, Rareș Bogdan a subliniat necesitatea de a prezenta în mod adecvat:

Acesta a evidențiat că România ar trebui să:

În final, el a sugerat că atacurile mediatice nu au făcut dreptate demersurilor președintelui. Astfel, el a subliniat importanța de a informa corespunzător publicul cu privire la acțiunile și implicațiile acestor vizite prezidențiale.

Nu în ultimul rând, europarlamentarul a mai spus că bănuiește că cineva vrea să-l lucreze la imagine pe Klaus Iohannis.

El a precizat că a văzut același scenariu și la Emil Constantinescu și Traian Băsescu.

„Și am o vagă bănuială, din păcate, acum nu vreau să vă ofer un breaking news mai mult decât am oferit, dar mi-e teamă că pare cineva a lucrat. Adică eu am văzut ultimul an de guvernare al unor președinți: Emil Constantinescu, Traian Băsăiescu, acum Klaus Iohannis și pare că la un moment dat, în momentele când se apropie de finalul unei perioade, unii încearcă să împingă o imagine, să schimbe o imagine”, a spus Rareș Bogdan.