Conflictul din Orientul Mijlociu a început să afecteze serios planurile de vacanță ale românilor. Cei care și-au rezervat sejururi în Dubai sau în stațiunile turistice din Egipt se confruntă acum cu dileme neașteptate: să anuleze, să reprogrameze sau să vândă pachetele pe rețelele sociale, uneori chiar la jumătate din preț.

Pe rețelele sociale apar tot mai multe anunțuri în care turiștii români încearcă să-și revândă vacanțele. Exemple concrete includ:

O vacanță în Egipt, la un hotel de cinci stele de pe coasta Mării Roșii, scoasă la vânzare cu 20% reducere.

O rezervare la un hotel de lux în Dubai, la etajul 50, oferită la jumătate de preț.

Aceste pachete includ adesea cazare, transport și asigurare, ceea ce le face atractive pentru alți turiști care caută oferte last minute.

Consultantul în turism Cristian Pitulice explică pentru Digi24 că flexibilitatea depinde de tipul vacanței:

Hoteluri și zboruri în Golful Persic – posibilitate mare de anulare fără penalizări.

Pachete turistice complexe – politica de anulare diferă în funcție de agenție și condițiile contractuale.

”În primul rând, trebuie să citească condițiile contractuale pe care le au. În general există flexibilitate destul de mare, chiar foarte mare, în ceea ce privește anulările, aici vorbim de anulările la hotel, cu care nu sunt probleme în momentul de față. Dacă cineva vrea să anuleze rezervarea la hotel în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, în Qatar, oriunde în zona Golfului, se poate fără absolut nicio problemă, fără penalizări. În ceea ce privește zborurile comerciale, și aici există o disponibilitate destul de mare în ceea ce privește posibilitatea de a renunța. În ceea ce privește pachetele turistice, aici este un pic mai complicat, pentru că ține, practic, de fiecare agenție în parte și de condițiile contractuale ale fiecărei agenții în parte”, spune acesta.

Unii turiști au optat pentru vouchere fără termen limită, oferite de agenții, pe care le pot folosi pentru o viitoare vacanță. Alții preferă să renunțe la voucher și să călătorească pe cont propriu, spre destinații europene mai sigure.

”Ni s-au oferit trei variante, una dintre ele a fost emiterea unui voucher în baza acelei sume, fără a avea un termen, pe care să îl folosim pentru achiziționarea unei vacanțe din portofoliul lor, variantă pentru care am și optat. Ar mai fi fost varianta în care timp de un an de zile am fi putut merge în aceeași destinație, dar având în vedere că situația nu este clară, nu era cea mai bună variantă pentru noi, sau varianta de a ne reloca exact aceeași perioadă, într-o altă locație”, arată niște anumiți turiști români.

Deși Egiptul nu se află în stare de război și nu există pericol iminent, acest lucru face ca agențiile să nu poată invoca forța majoră. Drept urmare, anulările de vacanțe pentru această destinație implică penalizări de 100%, iar revânzarea pachetelor devine singura opțiune pentru turiștii care se răzgândesc.

Orientul Mijlociu rămâne o destinație foarte populară pentru turiștii români. În 2025, aproximativ 100.000 de români au vizitat Dubai, iar stațiunile de la Marea Roșie din Egipt au atras aproape 300.000 de turiști din România. Impactul războiului va influența cu siguranță tendințele de călătorie, iar românii vor fi mai atenți la flexibilitatea pachetelor și la riscurile geopolitice, planificându-și vacanțele cu mai multă prudență.