Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că România a investit în digitalizare, însă într-un mod fragmentat, fără decizii clare la nivel național. Potrivit acesteia, una dintre principalele probleme este faptul că bazele de date ale instituțiilor publice nu comunică între ele, iar fiecare autoritate a mers pe soluții proprii.

Ea explică faptul că, în lipsa unor achiziții centralizate, s-a ajuns în situația în care aceleași soluții software sunt cumpărate de mai multe ori de primării diferite, de la aceiași furnizori, fără ca sistemele să fie compatibile între ele. Această abordare a generat costuri suplimentare și a îngreunat accesul cetățenilor la servicii publice digitale coerente.

Un element central al strategiei de digitalizare este cloud-ul guvernamental, despre care vicepremierul spune că va deveni complet funcțional în vara acestui an. Informațiile vin în urma discuțiilor purtate cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituția care coordonează acest proiect.

„România a făcut multe lucruri în zona de digitalizare, dar foarte fragmentat. Sunt baze de date care nu comunică între ele, nu au existat nişte decizii la nivel naţional privind achiziţia unor servicii de digitalizare pentru primării, de aceea cred că se întâmplă ca aceleaşi softuri să fie vândute de mai multe ori primăriilor, dacă ar exista o altfel de achiziţie. Ce încercăm noi să facem acum este să aducem pe toată lumea la masă, avem cloud-ul guvernamental care va deveni funcţional. Este prevăzut în vara aceasta. (…) Din discuţiile pe care le-am avut cu cei la ADR, ştiu că în vara aceasta cloud-ul guvernamental va deveni complet operabil”, a declarat Oana Gheorghiu, marţi, la Europa Liberă România.

Cloud-ul guvernamental este gândit ca o infrastructură comună, care să permită instituțiilor publice să își ruleze aplicațiile și bazele de date într-un mediu sigur, standardizat și mai eficient din punct de vedere al costurilor. Totuși, Oana Gheorghiu subliniază că nu toate instituțiile vor fi obligate să migreze imediat în acest cloud.

Vicepremierul explică faptul că multe instituții publice au deja propriile soluții de tip cloud, în care s-au investit fonduri considerabile. Din acest motiv, o mutare forțată ar fi dificil de justificat, atât tehnic, cât și financiar.

În schimb, obiectivul principal al Guvernului este asigurarea interoperabilității dintre platforme, indiferent unde sunt ele găzduite. În acest sens, ADR a dezvoltat o platformă specială care să permită schimbul de date între sisteme diferite, fără a fi necesară o mutare imediată în cloud-ul guvernamental.

Oana Gheorghiu spune că, din perspectiva cetățeanului, nu contează unde este găzduită o platformă, ci cât de ușor poate accesa un serviciu public. Lipsa interoperabilității obligă oamenii să caute informații în mai multe sisteme, să depună aceleași documente de mai multe ori și să interacționeze cu instituții care nu comunică între ele.

Pentru a corecta această situație, Guvernul încearcă să aducă la aceeași masă toate instituțiile cu atribuții în domeniu, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, ADR și Ministerul Digitalizării. Scopul este luarea unor decizii comune privind standardele tehnice și schimbul de date.