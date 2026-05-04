Schimbarea conducerii Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a declanșat un val de reacții vehemente în spațiul politic, transformându-se rapid dintr-o decizie administrativă într-un conflict deschis între foști și actuali parteneri de guvernare.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan (PSD), care a condus și Ministerul Digitalizării în perioada iunie 2023 – decembrie 2024, a lansat un atac dur la adresa actualelor decizii guvernamentale, susținând că înlocuirea lui Dragoș Vlad din funcția de președinte al instituției nu are nicio legătură cu performanța profesională, ci reprezintă o acțiune de epurare politică orchestrată de actuala putere.

Fostul ministru Bogdan Ivan a reacționat printr-o postare detaliată pe rețelele de socializare, unde a catalogat schimbarea lui Dragoș Vlad drept o „execuție politică” în formă continuată. Potrivit oficialului social-democrat, fostul șef al ADR este un profesionist de tip apolitic, a cărui singură greșeală ar fi fost refuzul de a se înrola ideologic în ceea ce Ivan numește „secta #Rezist”.

Acesta a subliniat că Vlad a fost îndepărtat din fruntea ADR pentru că nu a acceptat să răspundă unor solicitări pe care le-a descris ca fiind contrare legii sau principiilor etice, preferând să își mențină integritatea profesională în fața unor presiuni constante.

Bogdan Ivan a ținut să precizeze că relația sa cu Dragoș Vlad a fost una strict profesională, nefiind legați de o prietenie personală, însă l-a descris pe acesta ca fiind unul dintre cei mai vizionari și patrioți colaboratori cu care a lucrat de-a lungul carierei sale.

Fostul ministru a reamintit că, în urmă cu trei ani, când a preluat portofoliul Digitalizării, Dragoș Vlad nu deținea carnet de partid și că, în ciuda sugestiilor primite de la unii membri ai propriei echipe de a-l schimba pe motiv că ar fi fost apropiat de PNL, a ales să îl păstreze în funcție bazându-se pe competența acestuia.

Efortul comun al celor doi s-ar fi materializat, conform declarațiilor lui Ivan, în livrarea Cloud-ului Guvernamental în decembrie 2025, un proiect promis de clasa politică românească timp de mai bine de un deceniu.

El a explicat că succesul acestui demers, realizat cu sprijinul premierului Marcel Ciolacu, a demonstrat că se poate lucra în execuție reală, nu doar pe hârtie sau în prezentări grafice. Mai mult, Ivan a punctat că mandatul lui Vlad a inclus îndeplinirea a trei jaloane critice din PNRR, conectarea a 30 de instituții publice și punerea bazelor pentru concepte avansate precum AI GigaFactory, toate însumând proiecte de aproximativ 7 miliarde de euro pentru România.

În ceea ce privește motivele oficiale invocate pentru demitere, respectiv problemele tehnice apărute la platformele SEAP și Ghișeul.ro, Bogdan Ivan a oferit o perspectivă diametral opusă celei guvernamentale.

El a explicat că aceste sisteme sunt infrastructuri vechi, care se aflau deja într-un proces de migrare către noul Cloud Guvernamental tocmai pentru a evita astfel de blocaje. În opinia sa, este absurd să schimbi specialistul care repara sistemele exact în momentul în care acesta lucra la soluția de durată.

Fostul ministru a demontat și acuzațiile privind pierderea unor fonduri europene, afirmând că realitatea este una de economisire a resurselor, nu de risipă. El a sugerat că anumite instituții ale statului ar trebui să poarte discuții cu Dragoș Vlad pentru a înțelege natura presiunilor exercitate asupra acestuia în ultimele luni de mandat.

Concluzia lui Ivan a fost una sumbră, afirmând că România se întoarce la vechea problemă a înlocuirii oamenilor performanți doar pentru că nu fac parte din „gașca” aflată la putere, tot restul explicațiilor oficiale fiind, în opinia sa, doar zgomot de fond destinat să acopere o manevră politică.

„Dragoș Vlad, Șeful ADR nu a fost schimbat pentru ca nu a livrat. Ci pentru ca nu “a jurat credință #Rezist”! Nu e o opinie. E un fapt. L-am cunoscut acum 3 ani când am devenit Ministrul Digitalizării. Nu era cu carnet de partid #PSD sau altă echipă. Unii din echipa mea îmi cereau să îl schimb pentru ca e #OmulPNL. Eu nu iau decizii sugerate sau impuse de nimeni, ci doar de gândirea și conștiința mea. Toți erau ironici când spuneam că Ivan și Vlad vor livra Cloud Guvernamental, după ce mai bine de 10 ani în care toți “potenții” politicii românești l-au promis. Ei au zis, iar eu și Dragoș Vlad am făcut (cu suport real din partea Premierului Marcel Ciolacu): am lucrat în execuție. Nu pe hârtie, nu în prezentări și am livrat în decembrie 2025 Cloud-ul Guvernamental. Ce am mai făcut: 3 jaloane PNRR îndeplinite, 30 de instituții conectate, sisteme migrate, altele în curs, contracte semnate și concept pentru AI GigaFactory. Concret: proiecte de 7 miliarde de euro pentru România! Motivul invocat oficial pentru schimbarea de acum câteva zile: Problemele de la SEAP și Ghișeul.ro. Exact sistemele vechi care trebuiau mutate în cloud — proces deja început. Pe românește: au căzut niște sisteme vechi și a fost schimbat omul care le repara. Apoi ni se spune că „s-au pierdut bani”. Nu s-au pierdut. S-au economisit. Concluzia: execuție politică. Pentru ca Dragoș Vlad, un profesionist apolitic a refuzat să “jure credința sectei #Rezist și să le “rezolve” toate solicitările deloc legale sau “ortodoxe”. Vă mira? Că “imaculații” ar scoate/bloca/înlocui proiecte doar ca să le ia unii “imaculați” ca și ei? Cred ca unele instituții ale statului ar putea să stea la o cafea cu Dragoș Vlad și să afle ce presiuni s-au pus pe el în ultimele luni. Și ne întoarcem la veșnica problemă: când ceva performează, înlocuim doar pentru ca nu e din “gașca noastră”. Restul e zgomot. P.S.: Nu sunt prieten cu Dragoș Vlad și nu am nicio afinitate subiectivă. Dar e un profesionist, vizionar și unul unul dintre cei mai serioși și patrioți oameni cu care am lucrat în cariera mea. Iar acum a fost “executat” pentru ca nu face parte din corul hashtagilor. Două zile: tic-tac!”, este mesajul postat de Bogdan Ivan duminică seară, pe 3 mai 2026.

Această viziune este însă contrazisă frontal de actualul ministru al Economiei, Irineu Darău, care a salutat ceea ce a numit un „reset” necesar la nivelul ADR. Darău a confirmat că a cerut premierului demiterea lui Vlad, acțiune susținută și de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Argumentul principal al ministrului a fost că digitalizarea României nu mai putea continua cu „frâna de mână trasă”, susținând că sub conducerea precedentă instituția s-a împotmolit în loc să avanseze, generând efecte negative resimțite direct de cetățeni.

Ministrul Irineu Darău a detaliat o listă lungă de nemulțumiri care au stat la baza deciziei de demitere. Printre cele mai grave acuzații se numără pierderea în instanță a finanțării destinate specialiștilor care lucrau la Cloud-ul Guvernamental, fapt descris de ministru ca fiind o „gestiune financiară dezastruoasă”.

De asemenea, el a reproșat fostei conduceri lansarea unor platforme cu erori majore și încercarea de a demara achiziții de mare amploare fără a avea o bază legală solidă, ceea ce ar fi pus în pericol integritatea proiectelor.

Un alt punct de fricțiune menționat de Darău a fost lipsa de transparență și ceea ce el a numit „insubordonare”. Ministrul a afirmat că ADR ar fi refuzat să furnizeze date esențiale ministerului coordonator și că subalternii ar fi blocat orice formă de monitorizare externă.

Mai mult, el a susținut că fostul președinte a indus în eroare opinia publică prin modul în care a raportat cifrele financiare, creând confuzie între economii și pierderi reale. Incidentele repetate de blocare a infrastructurilor critice, precum Ghișeul.ro și SEAP, au fost văzute de actuala conducere a Ministerului Economiei nu ca simple probleme tehnice, ci ca dovezi ale unui management defectuos, lipsit de organizare și viziune strategică.

„Când pierzi în instanţă finanţarea pentru specialiştii care lucrează la Cloudul Guvernamental şi nu ai niciun plan alternativ, vorbim despre o gestiune financiară dezastruoasă. Când lansezi platforme cu erori majore, greu de folosit pentru cetăţeni sau încerci să porneşti achiziţii mari fără bază legală, vorbim despre proiecte eşuate şi decizii luate în afara regulilor. Când induci ideea că «s-au pierdut» zeci de milioane de euro, deşi în realitate era vorba despre economii, creezi, de fapt, confuzie şi neîncredere. Când refuzi să furnizezi date ministerului coordonator, creezi un mediu în care subalternii refuză monitorizări şi emiţi reglementări ignorând regulile, vorbim despre insubordonare şi lipsă de transparenţă. Când platforme esenţiale precum Ghişeul.ro sau SEAP se blochează, nu vorbim despre simple incidente recurente, ci despre un management defectuos al unor infrastructuri critice, care au fost gestionate fără organizare şi fără o viziune concretă. Toate aceste eşecuri în lanţ, de care este responsabilă ADR, trebuie să aibă consecinţe”, a susținut Irineu Darău, în încercarea de a explica de ce a decis să ceară demiterea șefului ADR.