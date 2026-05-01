Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat totodată demiterea președintelui ADR, invocând „eșecuri în lanț” ale instituției. Acesta a subliniat că „nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României”.

Toate cele trei decizii – eliberarea lui Giulescu din funcția de consilier de stat, eliberarea din funcție a lui Dragoș Cristian Vlad și numirea lui Aurel-Cătălin Giulescu în locul acestuia – au fost publicate joi în Monitorul Oficial.

„Având în vedere propunerea doamnei Oana-Clara Gheorghiu, viceprimministru, formulată prin Adresa nr. 363/OG din 29 aprilie 2026, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.145 din 29 aprilie 2026, în temeiul art. 19, art. 21 alin. (1), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. – La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurel Cătălin Giulescu se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, doamna Oana-Clara Gheorghiu”, conform deciziei din Monitorul Oficial.

Dragoș-Cristian Vlad a fost, de asemenea, eliberat din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității pentru Digitalizarea României, fiind înlocuit cu Aurel-Cătălin Giulescu, la propunerea ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurel-Cătălin Giulescu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Digitalizarea României”, se arată în decizia publicată în 30 aprilie în Monitorul Oficial.

”În sfârşit: RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României! I-am cerut premierului, împreună cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, demiterea preşedintelui ADR. Şi tocmai s-a întâmplat această schimbare cu adevărat necesară. Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României! De prea mult timp, în loc să avansăm, ne împotmolim din ce în ce mai mult, iar efectul se vede în lucruri concrete, de zi cu zi, pe care oamenii le simt direct”, a arătat ministrul Economiei Irineu Darău, vineri, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Economiei a prezentat o serie de probleme pe care le-a descris drept „eșecuri în lanț” ale Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).

Acesta a afirmat că pierderea în instanță a finanțării pentru specialiștii implicați în proiectul Cloudului Guvernamental, în lipsa unui plan alternativ, indică o gestionare financiară deficitară. De asemenea, a menționat lansarea unor platforme cu erori majore, dificil de utilizat de către cetățeni, precum și încercări de derulare a unor achiziții importante fără o bază legală solidă.

Oficialul a mai susținut că au fost create confuzii în spațiul public prin prezentarea unor presupuse pierderi de zeci de milioane de euro, deși, în realitate, ar fi fost vorba despre economii. Totodată, a acuzat lipsa de transparență și refuzul de a furniza date către ministerul coordonator, ceea ce ar fi generat probleme de monitorizare și aplicare a regulilor.

În plus, acesta a făcut referire la blocajele înregistrate de platforme precum Ghișeul.ro sau SEAP, pe care le-a catalogat drept semne ale unui management defectuos al unor infrastructuri critice, lipsite de organizare și viziune. Ministrul a concluzionat că toate aceste situații trebuie să aibă consecințe.

Ministrul spune că este nevoie de accelerarea transformării digitale.

”În ultimele luni, am încercat să corectăm din mers cât s-a putut, de la liberalizarea semnăturii electronice până la încercarea de stopare a unor licitaţii şi achiziţii dubioase, dar este clar că nu e suficient. Era nevoie ca de aer de un reset la nivel de conducere şi de o accelerare reală şi funcţională a transformării digitale în România. La fel de important este că trebuie să închidem definitiv orice influenţă toxică care a ţinut digitalizarea României pe loc mult prea mulţi ani. România trebuie să scape de umbra lui Sebastian Ghiţă care a planat prea mult timp asupra instituţiilor şi asupra digitalizării”, a punctat Darău.

Autoritatea pentru Digitalizarea României are rolul de a elabora și coordona implementarea strategiilor și politicilor publice din domeniul transformării digitale și al societății informaționale.