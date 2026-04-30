Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat joi, 30 aprilie 2026, după vizita de la șantierul naval 2 Mai din Mangalia, că Guvernul consideră o prioritate foarte importantă găsirea unor investitori pentru acest șantier. El s-a arătat încrezător că șantierul are viitor și că este important pentru România, mai ales pentru industria navală și cea militară. A menționat că există șanse de finanțare prin fondurile SAFE și prin alte investiții strategice.

Ministrul a explicat că situația de la șantier este complicată, deoarece există un proces juridic internațional în desfășurare și un proces de insolvență. El a precizat că statul român își apără interesele în instanță și respectă toate regulile legale, fără să intervină în mod direct în procedura de insolvență, care este gestionată de administratori judiciari și de instanțe.

De asemenea, a spus că principala preocupare a Guvernului este să găsească, împreună cu investitori privați, o soluție pe termen lung pentru șantier. A arătat că situația de la Mangalia a fost dificilă, inclusiv pentru angajați, unii dintre ei având probleme cu salariile, dar că s-au găsit soluții temporare prin fondul de garantare. El a mai explicat că șantierul este unul dintre cele mai mari din Europa și, din acest motiv, nu poate fi preluat ușor de multe companii, ci doar de investitori mari și serioși, capabili să susțină investiții pe termen lung.

În ceea ce privește fondurile SAFE, ministrul a spus că statul nu se gândește doar la următorii câțiva ani, ci la dezvoltarea pe termen lung, inclusiv după 2030. De aceea, se urmăresc investiții durabile, transfer de tehnologie și pregătirea forței de muncă, nu doar proiecte temporare de asamblare. El a subliniat că toate aceste demersuri se fac strict în cadrul legii, mai ales cât timp șantierul se află în procedură de insolvență.

„Eu cred că este o prioritate absolută să găsim investiţii şi să finalizăm investiţii la şantierul 2 Mai din Mangalia. Sunt absolut convins şi încrezător că şantierul 2 Mai în Mangalia are un viitor şi că industria navală de la acel şantier este un obiectiv strategic pentru România, pentru guvern şi că avem condiţiile pentru ca acolo investiţii durabile pe termen lung să se întâmple. Ştie toată lumea despre un litigiu internaţional, va dura atât cât trebuie să dureze. Statul român îşi apără interesele şi nu face nimic greşit care să îl încurce în reprezentarea litigiului Pe de altă parte a început acel proces de faliment, ulterior insolvenţei, un proces în care trebuie să înţeleagă toată lumea că statul român nu este implicat direct, există administratori judiciari, statul român nu poate interfera, există decizii ale judecătorilor. Noi, bineînţeles că observăm, cunoaştem toate condiţiile legale, ştim ce avem voie şi ce nu avem voie să facem. Avem oportunitatea fondurilor SAFE, avem oportunitatea altor investiţii şi interese strategice în industria militară şi în industria de construcţie navală şi pentru noi, ca guvern, aceasta este prioritatea zero. Am fost astăzi, acolo, cu mai multe obiective. Am discutat deschis, fără ocolişuri, explicând toate aceste lucruri sindicatului şi muncitorilor. Ştiu că situaţia la Mangalia a fost şi este foarte dificilă, au fost luni în care oamenii nu şi-au luat salariile. Am găsit, aşa cum am promis, acea soluţie temporară cu fondul de garantare, ştim că oamenii nu o duc uşor şi au nevoie de certitudini. Acest şantier, fiind unul dintre cele mai mari din Europa dar însemnând şi costuri foarte mari de întreţinere, active numeroase, este un şantier care atrage foarte mult, dar în care nu ar putea intra serios decât un număr foarte limitat de companii din această lume. Nu este un şantier mic, la care să fie zeci, sute de companii în toată lumea, posibil investitori. Deci, misiunea statului român este ca, din această listă, nu foarte lungă de companii posibile care ar putea să investească la Mangalia, să reuşim până la capăt să atragem nişte companii foarte serioase şi cu capacitatea financiară să ducă investiţii pe termen lung până la capăt. Atunci când ne imaginăm investiţii, când cheltuim bani pentru nevoile militare, când propunem în cazul acesta de la Ministerul Economiei criterii de localizare pentru a produce în România, întotdeauna ne gândim la orizontul şi de după 2030. De aceea, sunt propuneri privind oamenii, sunt propuneri privind învăţământul dual, sunt propuneri privind transferul de tehnologie. Nu ne dorim investiţii de scurtă durată, poate doar de asamblare şi unde să existe riscul ca după un număr de ani investitorii să plece. Asta este ceea ce vom duce până la capăt şi la Mangalia, în cadrul legal pe care îl avem. Astăzi, există acest proces de faliment în care noi nu avem voie să interferăm, încercăm să nu facem nicio greşeală în acest proces şi respectăm legea la literă”, a declarat Darău.

Sindicatul Liber Navalistul i-a cerut ministrului Economiei, Irineu Darău, să ofere explicații clare despre situația Șantierului Naval Mangalia, aflat în procedură de faliment. Sindicaliștii au vrut să afle cum vor fi valorificate activele șantierului, când și în ce condiții ar putea fi reluată activitatea și ce se va întâmpla cu angajații.

Ei au întrebat dacă preluarea activelor se va face prin înființarea unei noi companii și au cerut detalii despre cine va deține această firmă și ce rol va avea statul român în structura de acționariat. De asemenea, au solicitat clarificări legate de existența unui angajament ferm din partea statului și a unui posibil investitor privind prioritatea la angajare pentru foștii salariați ai șantierului.

Sindicatul a mai cerut informații despre numărul de angajați care ar putea fi preluați în noua structură, despre etapele procesului de reorganizare și despre criteriile care vor fi folosite pentru selecția personalului. Totodată, reprezentanții sindicali au vrut să știe cum va fi integrată forța de muncă în noua entitate juridică și în ce măsură vor fi păstrate drepturile prevăzute în contractele colective și individuale de muncă în cadrul acestui proces de preluare.

„Apreciem demersurile făcute până în prezent şi eforturile de identificare a unei soluţii viabile pentru salvarea şantierului. Cu toate acestea, persistă numeroase întrebări esenţiale fără răspuns, care menţin o stare de incertitudine majoră în rândul salariaţilor. Având în vedere deschiderea procedurii de faliment şi faptul că societatea Damen Shipyards Mangalia S.A. se află în etapa de lichidare, care sunt paşii concreţi şi calendarul estimativ privind valorificarea activelor în vederea redresării şi continuării activităţii şantierului? Având în vedere menţionarea unui eventual contract de asociere (JVA) între statul român şi un potenţial investitor, va include acest document o secţiune distinctă dedicată forţei de muncă locale, privind preluarea personalului calificat, menţinerea locurilor de muncă, consultarea sindicatului şi evitarea înlocuirii salariaţilor actuali cu forţă de muncă externă înainte de valorificarea resursei locale? Statul şi investitorul au în vedere preluarea şantierului ca activ industrial funcţional, în integralitatea sa, sau există riscul ca în etapa de lichidare să se ajungă la vânzarea pe bucăţi a activelor şantierului înainte de reluarea activităţii?”, a spus preşedintele Sindicatului Liber Navalistul, Laurenţiu Gobeajă.

Sindicatul Liber Navalistul a cerut ministrului Economiei să ofere clarificări privind existența unor garanții că investițiile și contractele din programul SAFE vor fi realizate la Șantierul Naval Mangalia și nu vor fi mutate în alte zone. Solicitarea vine în contextul situației juridice actuale și al termenelor limitate pentru semnarea și implementarea proiectelor.

Reprezentanții sindicali au întrebat, de asemenea, dacă există un plan de afaceri sau o strategie de dezvoltare care să meargă dincolo de proiectele incluse în programul SAFE, având în vedere că acestea nu acoperă întreaga capacitate de producție a șantierului. Ei au cerut și informații despre modul în care este prevăzută evoluția numărului de angajați, precum și despre menținerea condițiilor de muncă în noua structură juridică.

În plus, sindicatul a solicitat să fie implicat în mod formal și constant în procesul de consultare și informare pe durata negocierilor cu investitorul și cu lichidatorul judiciar. Reprezentanții au propus constituirea unui grup de lucru care să se întâlnească periodic, astfel încât concluziile discuțiilor să fie asumate de toate părțile implicate și salariații să nu afle deciziile doar din comunicate publice.

În acest context, Șantierul Naval Mangalia a intrat în procedură de faliment, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare. Administratorul judiciar a transmis însă că drepturile salariale vor fi respectate și plătite conform legislației în vigoare.