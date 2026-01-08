Accesarea platformei Ghișeul.ro continuă să fie dificilă pentru numeroși utilizatori care încearcă să își verifice sau să își achite obligațiile fiscale online, iar situația persistă de mai multe zile consecutiv. Joi, 8 ianuarie, românii au semnalat din nou imposibilitatea de a accesa datele fiscale sau de a efectua plăți online, atât din București, cât și din alte localități, în special de pe versiunea desktop a platformei.

Mesajul afișat frecvent la accesarea site-ului este: „Error code: 500 Internal Server Error – The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments”, o eroare tehnică ce indică supraîncărcarea serverelor. În unele situații, utilizatorii care au apăsat butonul „Try again” au reușit ulterior să se autentifice în cont și să consulte sau să achite taxele, însă eroarea a continuat să apară intermitent și după această etapă.

Potrivit reprezentanților Autorității pentru Digitalizarea României, instituția care administrează Ghișeul.ro, aceste disfuncționalități sunt cauzate de numărul foarte mare de accesări simultane. Președintele ADR, Dragoș Vlad, a explicat că platforma a fost supusă unui trafic de aproximativ zece ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă din anii anteriori, ceea ce a pus presiune pe infrastructura tehnică.

Pentru a proteja sistemul informatic al platformei, administratorii Ghișeul.ro au implementat filtre suplimentare de securitate, menite să distingă între accesările realizate de utilizatori reali și cele automate. Astfel, la accesarea adresei www.ghiseul.ro, utilizatorii sunt întâmpinați de un ecran de verificare prin care trebuie să confirme că sunt persoane reale, prin bifarea opțiunii „verify you are human”.

După parcurgerea acestui filtru, accesul la platformă este permis, însă în momentul introducerii datelor de autentificare, precum numele de utilizator și parola, eroarea de tip „Internal Server Error” poate apărea din nou. Dragoș Vlad a subliniat că această situație este o consecință directă a volumului mare de cereri simultane către servere.

„Sunt mulți care accesează. Asta este eroarea care apare când sunt mulți utilizatori în același timp. Noi am făcut o filtrare pentru a proteja sistemul de atacuri. Dacă se dă de multe ori ‘refresh’ aceste comenzi sunt asociate cu o mașină, nu cu un om”, a declarat Dragoș Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României.

Acesta a explicat că interesul crescut este alimentat de informațiile apărute recent privind majorarea unor taxe locale, ceea ce i-a determinat pe mulți contribuabili să își verifice rapid situația fiscală.

„Știrea că s-au mărit taxele și faptul că lumea vrea să vadă a creat creșterea aceasta. Traficul a crescut de 10 ori. Lumea intră să-și vadă noile taxe”, a mai precizat șeful ADR.

Autoritatea pentru Digitalizarea României susține că, din punct de vedere tehnic, sistemul Ghișeul.ro este funcțional, însă pot apărea dificultăți în cazul anumitor primării care se află încă în proces de actualizare a informațiilor fiscale. Dragoș Vlad a atras atenția asupra faptului că, deși calendaristic este a opta zi a anului, aceasta este prima zi efectivă de lucru pentru multe direcții locale de taxe și impozite, după perioada sărbătorilor.

„Din punct de vedere calendaristic este a 8-a zi din an, dar astăzi este prima zi în care a început lucrul efectiv în Direcțiile de taxe și impozite locale din primării. Abia de astăzi se fac verificări tehnice că datele sunt actualizate în cazul unde primăriile și-au aprobat noile valori. Mai sunt primării care nu au făcut încă acest lucru”, a explicat președintele ADR.

În acest context, au fost semnalate și situații în care contribuabilii au observat modificări succesive ale sumelor afișate în Ghișeul.ro. Dragoș Vlad a precizat că nu este vorba despre disfuncționalități ale platformei, ci despre procesele interne de recalculare și actualizare desfășurate la nivel local.

„Problemele nu sunt cauzate de un atac, ci doar de multe conexiuni în același timp. Angajații din primării s-au întors la birou și lucrează. Primăriile sunt în plin proces de actualizare, cele care nu și-au actualizat datele. Am vorbit și cu colegii de la Finanțe, cu ANAF, și funcționează conexiunile între Ghișeul.ro și serviciile acestor instituții”, a declarat acesta.

În ciuda problemelor tehnice raportate, Autoritatea pentru Digitalizarea României afirmă că nivelul de utilizare al platformei rămâne ridicat, iar volumele de tranzacții sunt semnificative. Potrivit datelor furnizate de ADR, în primele opt zile ale anului au fost realizate peste 90.000 de tranzacții prin Ghișeul.ro, ceea ce înseamnă o medie de peste 10.000 de operațiuni zilnic.

„Azi până în a 8-a zi s-au făcut peste 90.000 de tranzacții, deci undeva o medie de peste 10.000 pe zi în cele 8 zile. Valorile sunt mari, zeci de milioane de euro colectați deja, și cifra care pe mine personal mă surprinde plăcut este că 150.000 de utilizatori noi și-au făcut cont în perioada asta”, a menționat Dragoș Vlad.

Întrebat când estimează că situația se va stabiliza complet și nu vor mai apărea erori frecvente în utilizarea Ghișeul.ro, președintele ADR a indicat un interval de timp legat de finalizarea actualizărilor la nivel local. „În jurul datei de 15–20 ianuarie, când primăriile își vor regla informațiile și se vor vedea toate valorile”, a spus acesta.

Pe fondul actualizărilor succesive ale datelor fiscale, unii cetățeni au semnalat situații concrete în care taxele afișate în Ghișeul.ro s-au modificat de la o zi la alta. Mai mulți locuitori ai Sectorului 2 din București au reclamat că impozitele locale au crescut de două ori în interval de doar câteva zile, după ce inițial fuseseră deja majorate la 1 ianuarie față de anul precedent.

Contribuabilii au observat că o anumită sumă era afișată într-o zi în aplicație, iar în ziua următoare valoarea datorată era diferită. Nemulțumirile au fost exprimate inclusiv în mediul online, pe rețelele sociale.

„La mine a crescut de la 876 la 1025 lei. Mă întreb dacă plăteam dimineața cei 876 lei, ce se întâmpla? Poate ne trezim mâine cu altă surpriză”, a comentat un internaut pe grupul de Facebook Cartierul Colentina. „Aseară 442 lei, în seara asta 680 lei. Aștept cu nerăbdare să văd ce sumă mai apare mâine”, a scris un alt utilizator.

În urma acestor reclamații, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a solicitat declanșarea unei cercetări disciplinare la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2. Edilul a transmis un mesaj public în care a catalogat situația drept inacceptabilă și și-a cerut scuze contribuabililor afectați.

„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă”, a transmis acesta.

Rareș Hopincă a mai precizat că a cerut identificarea celor responsabili și că măsurile care vor fi adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp.

„Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp”, a adăugat primarul.

Primăria Sectorului 2 a explicat ulterior că procesul de calculare a impozitelor s-a desfășurat în perioada 1–6 ianuarie și că, în acest interval, în platforma Ghișeul.ro au fost afișate temporar valori intermediare.