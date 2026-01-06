Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că în ultimele zile au existat disfuncționalități reale în funcționarea platformei ghișeul.ro, motiv pentru care situația a fost adusă în atenția conducerii ministerului.

În acest context, președintele Autorității pentru Digitalizarea României urmează să fie convocat la minister pentru discuții detaliate privind cauzele problemelor apărute și soluțiile necesare pentru remedierea acestora.

Potrivit ministrului, Ministerul Economiei se află în contact direct cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție aflată în subordinea sa, care are responsabilitatea de a corecta problemele apărute în timp real.

De asemenea, Darău a precizat că subsecretarul de stat responsabil de digitalizare monitorizează permanent situația, pentru a se asigura că funcționalitatea platformei este restabilită cât mai rapid.

Irineu Darău a explicat că, la începutul săptămânii viitoare, președintele ADR va trebui să ofere explicații clare privind motivele pentru care platforma nu a funcționat corespunzător, ce anume a generat disfuncționalitățile și care sunt soluțiile propuse pe termen mediu și lung.

Ministrul a subliniat că aceste discuții nu se vor limita doar la problemele punctuale ale ghișeul.ro, ci vor viza, în ansamblu, modul de funcționare al Autorității pentru Digitalizarea României și direcția generală a digitalizării în România.

„Există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile. Suntem în contact direct cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, care e în subordinea Ministerului. Au în responsabilitate să corecteze aceste probleme în timp real. Cel mai important, luni, la prima oră, preşedintele ADR este convocat la minister după ce se întoarce din concediu pentru a explica ce nu a funcţionat, de ce nu a funcţionat şi care este soluţia pe termen mediu lung. Dincolo de acest aspect avem foarte multe alte lucruri de discutat despre funcţionarea ADR şi despre digitalizare în România, fiindcă digitalizarea statului şi serviciilor publice nu este un slogan”, a afirmat ministrul Irineu Darău, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

În viziunea sa, digitalizarea statului nu trebuie tratată ca un simplu slogan, ci ca un proces concret și eficient, care să asigure servicii publice ușor accesibile și funcționale în permanență.

El a apreciat că perioada în care s-au cheltuit sume importante pentru aplicații care nu funcționează a trecut și că nu mai sunt acceptabile amânările repetate în implementarea unor soluții digitale reale și integrate.

„Digitalizarea reală, eficientă, înseamnă servicii publice uşor accesibile, care funcţionează 100% din timp. A trecut vremea amânărilor de ani de zile, a trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează. Digitalizarea este o prioritate pentru mine, astfel încât să avem ceea ce ne dorim, o digitalizare reală, integrată, uşor de folosit a serviciilor publice”, a adăugat demnitarul.

Autoritatea pentru Digitalizarea României a anunțat anterior că întreruperile de pe ghișeul.ro au fost cauzate, în parte, de faptul că unele localități nu și-au actualizat taxele și impozitele sau nu și-au configurat tipurile de plăți pentru anul în curs, situație care a impus suspendarea temporară a unor plăți. Platforma ghișeul.ro reunește peste 1.600 de instituții publice și permite efectuarea a peste 400 de tipuri de plăți.

Problemele au apărut într-un context în care numeroși contribuabili s-au grăbit să își achite impozitele la începutul anului, pentru a beneficia de facilitățile acordate, în condițiile majorării impozitelor locale de la 1 ianuarie.