Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș-Cristian Vlad, a explicat marți după-amiaza, motivele pentru care platforma Ghișeul.ro nu a funcționat în cursul zilelor de luni și marți, generând nemulțumiri în rândul contribuabililor care au dorit să își achite taxele și impozitele online.

Șeful ADR a precizat că indisponibilitatea platformei a fost cauzată de o etapă tehnică specifică începutului de an, în cadrul căreia au fost reactualizate conexiunile dintre Ghișeul.ro și sistemele informatice utilizate de primării, unități administrativ-teritoriale și alte instituții publice înrolate în sistem.

Potrivit acestuia, aceste actualizări sunt necesare pentru a corela noile valori ale taxelor și impozitelor stabilite pentru anul în curs cu bazele de date existente.

Dragoș-Cristian Vlad a subliniat la Antena 3 că platforma a fost indisponibilă începând de luni seara, în jurul orei 20:00, însă înainte de ora 16:00, marți, serviciul web a devenit din nou funcțional.

El a explicat că autoritatea a încercat să profite de perioada de început de an, când volumul de tranzacții este, de regulă, mai redus, pentru a realiza aceste operațiuni tehnice necesare bunei funcționări a sistemului pe termen lung.

„Platforma Ghişeul.ro nu funcţionează de aseară, de la ora 20:00. Chiar acum am verificat şi colegii mei au ridicat platforma. Noi am încercat să profităm de această perioadă, în fiecare început de an, în primele zile anului, avem o etapă tehnică. (…) De ce nu merge? Pentru că am încercat să reactualizăm şi noi toate conexiunile tehnice între platforma Ghişeul.ro şi sistemele informatice ce deservesc primăriile, unităţile administrativ teritoriale şi alte instituţii înrolate”, a explicat președintele ADR.

Întrebat de ce aceste lucrări nu au fost realizate în luna decembrie, președintele ADR a explicat că, la acel moment, conexiunile dintre platformă și instituțiile locale existau și funcționau. Între timp însă, primăriile au actualizat valorile din propriile baze de date, ceea ce a impus o nouă sincronizare.

Oficialul a arătat că procesul depinde în mare măsură de factorul uman de la nivelul instituțiilor înrolate, care trebuie să introducă și să valideze datele corecte.

„Da, în decembrie, conexiunile existau, funcţionau, între timp, primăriile şi-au actualizat valorile în bazele lor de date. Deci, depindem de acel factor uman de la nivelul instituţiilor înrolate”, a fost răspunsul lui Dragoș-Cristian Vlad.

Acesta a mai precizat că în sistem sunt stocate atât valorile aferente anilor anteriori, pentru care au fost deja efectuate plăți și tranzacții, cât și valorile corespunzătoare anului curent.

În acest context, a explicat că ghișeul.ro a fost funcțional pe interfața web, în timp ce aplicația mobilă a fost temporar oprită pentru a permite actualizarea și reîmprospătarea informațiilor.

El a amintit că platforma pune la dispoziția cetățenilor două interfețe distincte, una web și una mobilă.