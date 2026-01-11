Analistul financiar Adrian Negrescu spune că românii ar trebui să mai aștepte câteva săptămâni înainte să plătească taxele, pentru că lucrurile încă nu sunt puse la punct și nici ghiseul.ro nu funcționează.

El a explicat, pentru Adevărul, că, din acest motiv, primăriile nu pot introduce sau corecta datele, iar multe informații care apar acum sunt greșite. Negrescu a avertizat că majoritatea primăriilor încă nu au terminat calculele pentru taxele locale, pentru că au avut vacanță, și că datele de pe ghiseul.ro sau din aplicațiile primăriilor sunt doar orientative, nu reprezintă ce trebuie efectiv plătit.

Potrivit spuselor sale, serverele primăriilor și ghiseul.ro sunt conectate în timp real și trimit date preliminare, care nu reflectă sumele finale. Consideră că autoritățile puteau să oprească acest flux de date, ca să nu apară informații greșite.

Conform lui, aceasta arată cât de prost funcționează digitalizarea în România și că, de exemplu, ghiseul.ro nici acum nu poate fi accesat, în ciuda promisiunilor autorităților. Din această cauză, el recomandă ca oamenii să aștepte 2-3 săptămâni până ce primăriile fac calculele, emit deciziile finale și platformele vor afișa sumele corecte.

„Sunt, cu siguranță, date eronate, iar explicația este una destul de simplă și are legătură cu modul haotic în care funcționează aplicațiile software ale statului român. Majoritatea primăriilor încă nu au finalizat calculele privind sumele de plată pentru taxele și impozitele locale – au avut vacanță – iar ce apare, în acest moment, pe ghiseul.ro si pe aplicațiile primăriilor sunt, așa cum spunea un director de la Sectorul 2, date orientative care nu reprezintă obligația de plată. O aberație, bineînțeles. În esență, având în vedere că serverele primăriilor și ale ghiseul.ro sunt conectate în timp real, acestea transferă în platforma de plată niște date preliminarii care nu reflectă realitatea, adică suma finală de plată. E o dovadă a incompetenței și indolenței autorităților – puteau să suspende fluxul de date în așa fel încât să nu existe aceste informații aberante. Oamenii trebuie să înțeleagă că așa funcționează digitalizarea în România. Catastrofal aș spune. Dovadă că inclusiv Ghiseul.ro nu poate fi accesat din nou, în ciuda asigurărilor autorităților. Cea mai bună soluție, având în vedere această situație, este ca oamenii să aștepte 2-3 săptămâni până ce primăriile își vor face calculele, vor emite deciziile privind obligațiile de plată, iar platformele de tip ghișeul.ro vor arăta sumele exacte”, a precizat Negrescu.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a spus, miercuri seara, că a cerut o cercetare disciplinară la Direcția de Taxe și Impozite Locale (DGITL) Sector 2, după ce mai mulți oameni au văzut că li se afișau sume diferite de plată pentru 2026.

El a numit situația „o bâlbâială inacceptabilă” și și-a cerut scuze public pentru confuzia creată. Conform primarului, afișarea unor valori diferite pentru aceleași taxe a creat nemulțumire în rândul locuitorilor sectorului.

Unii bucureșteni din Sectorul 2 au văzut că mai aveau de plătit taxe, deși le achitaseră deja. Oamenii spun că sumele s-au schimbat peste noapte.

Deciziile oficiale de plată a impozitelor se emit pe 31 martie. Plata integrală până la această dată aduce și o reducere de 10%.

Direcțiile de taxe își actualizează periodic bazele de date și corectează eventualele erori. Din acest motiv, unii cetățeni au fost surprinși de recalcularea impozitelor și au ajuns să mai aibă de plată.

Contribuabilii care nu își achită impozitul până la data de 31 martie vor primi o decizie de impunere la plată, iar în cazul în care suma nu este achitată deloc, aceasta poate fi majorată automat.

De asemenea, dacă până la 31 martie nu este plătită cel puțin jumătate din obligația fiscală totală, Direcția de Taxe și Impozite Locale poate iniția proceduri legale, trimițând o somație cu termen de plată de 15 zile. În lipsa achitării sumei datorate, autoritățile pot demara executarea silită a contribuabilului.

Joi dimineață, mulți români care au vrut să folosească Ghiseul.ro — site-ul oficial pentru plata taxelor și impozitelor — au constatat că site-ul nu se încarcă și afișa mesajul de eroare „Această pagină nu funcționează. HTTP ERROR 500”.

Unii utilizatori nu au putut accesa deloc conturile, iar alții au avut probleme să încarce pagina sau să facă plăți online. Până acum, autoritățile nu au dat nicio explicație oficială pentru aceste probleme.