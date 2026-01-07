Ghișeul.ro, platforma națională destinată plății online a taxelor și impozitelor, este semnalată ca fiind dificil sau imposibil de accesat de către românii aflați în afara granițelor, chiar în perioada în care aceștia încearcă să își achite obligațiile fiscale.

În primele săptămâni ale anului, când mulți contribuabili se grăbesc să plătească impozitele locale pentru a beneficia de reducerea de 10%, numeroși români din diaspora spun că se lovesc de o barieră digitală greu de explicat.

Pentru cetățenii plecați la muncă în străinătate, plata online a taxelor reprezintă, de cele mai multe ori, singura soluție viabilă. Accesul fizic la ghișeele administrațiilor locale nu este posibil, iar alternativele sunt limitate. În acest context, funcționarea necorespunzătoare a unei platforme precum Ghișeul.ro are consecințe directe asupra capacității lor de a respecta termenele legale.

Problema apare într-un moment în care autoritățile promovează constant digitalizarea serviciilor publice și încurajează utilizarea platformelor online pentru a reduce aglomerația de la ghișee. Tocmai de aceea, semnalele venite din diaspora ridică semne de întrebare legate de coerența și eficiența acestor politici publice.

Mai mulți români aflați în străinătate susțin că Ghișeul.ro nu poate fi accesat din afara României, iar platforma ar funcționa doar atunci când utilizatorii apelează la soluții tehnice suplimentare, precum rețelele VPN. Această situație a fost semnalată redacției România TV de un cititor, care a descris dificultățile întâmpinate în încercarea de a verifica și plăti impozitele locale.

Potrivit acestuia, nu este vorba doar despre imposibilitatea efectuării plății, ci chiar despre lipsa accesului la informațiile de bază privind sumele datorate. Fără o soluție alternativă, contribuabilul nu poate afla ce are de plătit și nici nu își poate îndeplini obligațiile fiscale.

„În diaspora nici nu putem verifica impozitele… E mai greu de observat din țara asta, dar se pare că accesul la ghiseul.ro, atunci când funcționează, este restricționat în baza IP-ului. Am testat cu VPN și doar conectat în România funcționează. Așa își tratează statul cetățenii plecați? Nu că ar fi ceva nou… O zi bună”, ne-a scris cititorul revoltat.

Mesajul reflectă frustrarea unui segment larg de populație care încearcă să respecte regulile fiscale, dar se confruntă cu obstacole administrative și tehnice. În lipsa unei comunicări oficiale clare, utilizatorii rămân fără explicații și fără soluții la îndemână.

Situația descrisă de românii din diaspora sugerează existența unei forme de restricționare a accesului în funcție de locația utilizatorului, cunoscută sub numele de „geo-blocking”. Astfel de măsuri sunt uneori implementate pentru a limita riscurile de securitate cibernetică și pentru a proteja platformele guvernamentale de atacuri externe.

Cu toate acestea, aplicarea unor restricții generale asupra accesului din afara României poate avea efecte nedorite asupra cetățenilor care folosesc platforma în mod legitim. Milioane de români trăiesc și muncesc în alte state, dar dețin în continuare proprietăți în România sau alte bunuri impozabile.

Acești contribuabili sunt obligați prin lege să își achite taxele pentru apartamente, terenuri sau autovehicule înmatriculate în țară. În lipsa accesului la Ghișeul.ro, ei ajung fie să rateze termenele de plată, fie să depindă de ajutorul rudelor sau prietenilor rămași în România, care să efectueze plățile în numele lor.

Problema este cu atât mai sensibilă cu cât statul român a beneficiat, de-a lungul anilor, de sume considerabile trimise în țară de diaspora. Remitențele au reprezentat un sprijin constant pentru economie, iar contribuția românilor din străinătate este recunoscută inclusiv la nivel oficial.

În acest context, dificultățile întâmpinate de aceștia în utilizarea unei platforme precum Ghișeul.ro ridică întrebări legate de modul în care sunt integrate serviciile digitale publice pentru toți cetățenii, indiferent de locul în care se află. Lipsa accesului sau a unor alternative clare pune presiune suplimentară pe contribuabilii care încearcă să respecte legea, dar se lovesc de limitele infrastructurii digitale existente.