Motoren Feuer și RELOC Craiova semnează un acord de cooperare privind recondiționarea sistemelor de propulsie pentru automotoare diesel

Motoren Feuer, specialist de renume, cu rezultate deosebite în domeniul recondiționării sistemelor de propulsie pentru automotoare diesel, și RELOC Craiova, companie membră a GRAMPET Group și un reper important în Europa de Sud-Est pentru proiectarea, fabricarea și modernizarea materialului rulant, precum și pentru recondiționarea componentelor acestuia, au semnat un acord de cooperare care pune bazele unui parteneriat pe termen lung.

Colaborarea vizează recondiționarea în comun a sistemelor de propulsie pentru automotoare diesel la unitatea RELOC din România. Prin reunirea competențelor tehnice și a experienței celor două companii, clienții din România și, ulterior, din Europa de Est vor beneficia de o gamă competitivă și cuprinzătoare de servicii.

De asemenea, cooperarea include comercializarea și distribuția serviciilor și pieselor de schimb Motoren Feuer în România. În calitate de partener local cu expertiză, RELOC va sprijini accesul pe piața românească și va contribui cu rețeaua sa consolidată de clienți și cu prezența sa puternică în industria feroviară.

„Această cooperare pune bazele unei colaborări strânse și durabile pe piața din România. Combinarea experienței noastre în recondiționarea sistemelor de propulsie cu prezența puternică pe piață și competența tehnică a RELOC oferă beneficii clare clienților noștri”, declară Andreas Probst, Director General al Motoren Feuer GmbH. „Când recondiționezi un motor, nu îi prelungești doar viața, ci îi redai puterea de a merge mai departe. La fel vedem și industria feroviară românească: avem experiența, avem oamenii și avem capacitatea de a transforma ceea ce am construit de-a lungul generațiilor într-o forță pentru viitor. Parteneriatul dintre RELOC și Motoren Feuer este despre această încredere: în competența românească, în puterea colaborării și în șansa României de a deveni un centru de expertiză pentru industria feroviară din regiune.” — Gruia Stoica, Președintele GRAMPET Group Și pentru RELOC acordul constituie un pas important în dezvoltarea activităților sale: „Acest parteneriat se înscrie în strategia noastră de creștere și diversificare și reprezintă o oportunitate de a duce mai departe experiența acumulată de RELOC. Colaborarea cu Motoren Feuer ne permite să ne consolidăm expertiza tehnică și să le oferim clienților un portofoliu extins de servicii pentru mentenanța și recondiționarea componentelor sistemelor de propulsie, deschizând totodată noi oportunități de dezvoltare pe piețele din regiune.”, afirmă Dorin Soare, Director General RELOC Craiova.

Cooperarea reprezintă un alt pas important în direcția consolidării valorii adăugate la nivel regional și a extinderii gamei de servicii disponibile operatorilor și furnizorilor de servicii de mentenanță pentru vehicule feroviare. Prin realizarea activităților de recondiționare la unitatea RELOC din România, serviciile tehnice pot fi furnizate mai aproape de piață, beneficiind în același timp de expertiza și standardele de calitate ale Motoren Feuer.

Prin semnarea acordului de cooperare, ambele companii își reafirmă angajamentul față de un parteneriat pe termen lung și urmăresc să își consolideze în continuare poziția pe piață în domeniul recondiționării și mentenanței sistemelor de propulsie, precum și în furnizarea de piese de schimb și servicii tehnice.