Polonia și Regatul Unit semnează un nou tratat strategic de apărare. Cooperare extinsă în fața amenințărilor moderne

Regatul Unit și Polonia au semnat un nou tratat de apărare și securitate, denumit „Tratatul Northolt”, prin care își consolidează cooperarea militară, industrială și cibernetică, inclusiv dezvoltarea comună a unui sistem de rachete de apărare aeriană, intensificarea exercițiilor militare și combaterea amenințărilor hibride din Europa.

Regatul Unit și Polonia au semnat un nou tratat de apărare și securitate care marchează o extindere semnificativă a cooperării bilaterale în domeniul militar, industrial și al securității cibernetice. Acordul vizează dezvoltarea unor capacități comune de apărare și răspuns la amenințări emergente, inclusiv atacuri hibride și riscuri asociate conflictelor moderne din Europa.

Documentul prevede colaborarea directă în dezvoltarea unui sistem de rachete de apărare aeriană cu rază medie, precum și intensificarea exercițiilor militare comune la scară largă, menite să îmbunătățească interoperabilitatea forțelor armate ale celor două state.

Noul acord, denumit informal „Tratatul Northolt”, a fost semnat într-un cadru cu puternică încărcătură istorică, la Battle of Britain Bunker din Londra. Locația a fost aleasă pentru a sublinia legătura istorică dintre cele două națiuni, în special rolul piloților polonezi care au participat la apărarea Marii Britanii în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Premierul britanic a descris acordul drept un pas major în relațiile de securitate dintre cele două state, evidențiind faptul că mediul actual de securitate din Europa necesită o cooperare mai strânsă între aliați. În același timp, liderul guvernului polonez a subliniat că tratatul ridică relațiile bilaterale la cel mai înalt nivel și contribuie la consolidarea capacității de descurajare în fața amenințărilor externe.

Un element central al acordului îl reprezintă colaborarea industrială în domeniul apărării. Cele două țări vor dezvolta și produce în comun echipamente militare, inclusiv rachete de apărare aeriană de generație nouă.

Această cooperare vizează atât consolidarea lanțurilor de producție din industria de apărare europeană, cât și creșterea autonomiei strategice în fața provocărilor de securitate globale. Parteneriatul implică atât companii din industria militară britanică, cât și grupuri de apărare poloneze, deja active în proiecte comune de armament.

Tratatul prevede organizarea de exerciții militare extinse, cu accent pe scenarii complexe precum războiul electronic, apărarea anti-drone și sprijinul logistic în operațiuni militare moderne.

În plus, Regatul Unit și Polonia își vor coordona eforturile pentru combaterea amenințărilor hibride, inclusiv atacuri cibernetice, sabotaj, dezinformare și acțiuni de destabilizare atribuite unor actori statali ostili. Cooperarea în acest domeniu include schimb de informații și dezvoltarea de capabilități comune de reacție rapidă.

Acordul vine într-un context de securitate tensionat în Europa, marcat de preocupări legate de stabilitatea regională și de intensificarea riscurilor militare și cibernetice.

Polonia a accelerat în ultimii ani extinderea rețelei sale de parteneriate strategice, semnând acorduri similare cu mai multe state europene și asiatice. Regatul Unit, la rândul său, și-a consolidat prezența militară în Europa de Est, inclusiv prin desfășurarea de sisteme de apărare aeriană și participarea la programe comune de înarmare.

Noul tratat dintre Londra și Varșovia reprezintă un pas important în reconfigurarea cooperării de securitate în Europa. Prin extinderea colaborării în domeniul apărării aeriene, al industriei militare și al contracarării amenințărilor hibride, cele două state își consolidează rolul de actori strategici în cadrul arhitecturii de securitate euro-atlantice.