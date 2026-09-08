RELOC Craiova își consolidează parteneriatul strategic cu operatorii feroviari din Muntenegru

București, 8 septembrie 2026 – RELOC Craiova, companie membră a GRAMPET Group continuă colaborarea cu operatorii feroviari de stat din Muntenegru, Željeznički Prevoz Crne Gore – ŽPCG AD, operatorul de transport feroviar de călători, și AD Montecargo, operatorul de transport feroviar de marfă, prin noi proiecte de reparații și mentenanță a locomotivelor. În această perioadă, uzina craioveană derulează lucrări pentru cinci locomotive din parcul de tracțiune al partenerilor din Muntenegru, acestea aflându-se în diferite etape ale procesului contractual și tehnologic.

Din 2017 și până în prezent, RELOC a adjudecat și derulat cu succes 22 de contracte atribuite în urma unor proceduri de achiziții publice desfășurate în Muntenegru. Acestea au vizat reparații ale locomotivelor electrice și diesel-electrice, precum și lucrări la diverse componente și subansamble.

„Colaborarea cu ŽPCG AD și AD Montecargo este una de lungă durată și reflectă încrederea acestora în experiența RELOC. Locomotivele din seria 461, produse la Craiova și livrate începând cu anii 1970, au avut o contribuție importantă la dezvoltarea transportului feroviar în spațiul ex-iugoslav și au rămas în exploatare timp de peste 40 de ani. Faptul că ele revin în continuare în fabrica noastră pentru reparații complexe și mentenanță confirmă atât calitatea construcției lor, cât și expertiza pe care RELOC o duce mai departe din generație în generație”, a declarat Gruia Stoica, președintele GRAMPET Group.

În prezent, cei doi operatori dispun împreună de un parc activ de aproximativ 22 de locomotive electrice și diesel-electrice, dintre care 14 aparțin seriei 461, locomotive electrice de 5100 kW.

Lucrările realizate de RELOC Craiova includ atât reparații generale menite să prelungească durata de exploatare a locomotivelor, prin verificarea riguroasă, recondiționarea sau înlocuirea principalelor echipamente și subansamble, cât și reparații neplanificate, necesare în urma unor avarii sau accidente pentru readucerea vehiculelor feroviare la parametrii tehnici și de siguranță necesari exploatării.

Momentan, colaborarea cu operatorul de călători ŽPCG vizează patru locomotive din seria 461. Pentru două dintre acestea, 461-029 și 461-033, lucrările de reparații generale au fost încheiate, iar locomotivele urmează să fie preluate de beneficiar. Celelalte două, 461-035 și 461-041, vor fi transportate la Craiova pentru demararea lucrărilor, după semnarea contractelor atribuite în urma procedurii de achiziție publică câștigate de uzina RELOC.

Totodată, pentru operatorul de marfă AD Montecargo, locomotiva 461-038 a fost adusă recent la sediul din Craiova în baza unui contract proaspăt încheiat. Vehiculul va beneficia de reparații neplanificate în urma unui accident, specialiștii RELOC urmând să execute toate intervențiile tehnice necesare pentru redarea acesteia în exploatare.

„Ceea ce s-a construit la Craiova de-a lungul deceniilor continuă să circule pe șinele Europei prin munca și dedicarea oamenilor noștri. Este o experiență care nu rămâne în trecut, ci prinde viață în fiecare locomotivă pe care o reparăm. Pentru noi, fiecare proiect înseamnă continuitate, responsabilitate și un angajament ferm de a duce industria feroviară românească mai departe.” – Dorin Soare, Director General RELOC Craiova.

Uzina RELOC din Craiova are o istorie de aproape 60 de ani și este un reper important în Europa de Sud-Est pentru proiectarea, fabricarea și modernizarea materialului rulant. Din pasiune pentru locomotive, derulează proiecte prin care prelungește ciclul de viață al acestora și le transformă în vehicule de ultimă generație, menite să redefinească viitorul transportului feroviar din România. Prin dezvoltarea constantă a capacităților tehnologice existente, compania membră a GRAMPET Group se asigură că serviciile sale corespund cerințelor clienților.

GRAMPET Group este prima multinațională românească și un pionier în domeniul dezvoltării de soluții integrate de transport de marfă și logistică. Cu o activitate de peste 27 de ani pe piața locală și europeană – având afaceri în Germania, Bulgaria, Ungaria, Croația, Republica Moldova, Serbia, Grecia, Slovenia și Macedonia – GRAMPET este, astăzi, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est. Operează 450 de locomotive, 20.000 de vagoane și transportă anual peste 15 milioane de tone de marfă. Deține cel mai mare operator de transport feroviar de marfă – Grup Feroviar Român, 4 fabrici în România și Ungaria, unde construiește, repară și modernizează vehicule feroviare și 5 terminale logistice, situate la granițele cu Ucraina și Republica Moldova, precum și în nordul Bucureștiului.