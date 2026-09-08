Un actor cunoscut a făcut o dezvăluire dureroasă. Câți ani spune că mai are de trăit

Bruce Campbell, actorul cunoscut pentru rolul Ash Williams din seria horror „Evil Dead”, a vorbit despre prognosticul primit după diagnosticul de cancer. Starul american în vârstă de 68 de ani a dezvăluit boala în luna martie. Acum, într-un interviu acordat emisiunii „The Adam Carolla Show”, el a spus că medicii i-au indicat un interval de aproximativ cinci ani.

Bruce Campbell a anunțat în martie că suferă de o formă de cancer pe care a descris-o drept tratabilă, dar incurabilă, explicând că a făcut public diagnosticul pentru a preveni răspândirea unor informații false.

„Nu încerc să obțin simpatie – sau sfaturi – vreau doar să fac publică această informație înainte să apară informații false, ceea ce se va întâmpla. Nu vă temeți, sunt un nemernic bătrân și rezistent și am parte de mult sprijin, așa că mă aștept să mai fiu prin preajmă o vreme”, spune Campbell.

Actorul a devenit cunoscut la nivel internațional prin interpretarea personajului Ash Williams în seria horror cult „Evil Dead”, realizată de regizorul Sam Raimi.

Într-un interviu acordat recent emisiunii „The Adam Carolla Show”, Bruce Campbell a vorbit deschis despre evoluția bolii și a descris prognosticul său actual drept „o chestiune de cinci ani”.

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„În cazul tipului de cancer pe care îl am, despre care nu vreau să intru în detalii, situația actuală este una de cinci ani”, a declarat Bruce Campbell.

Experiența bolii îi afectează inclusiv starea psihică, însă actorul spune că a ales să își continue viața fără să se lase absorbit de informațiile și discuțiile despre cancer.

„Este un lucru fascinant care se întâmplă, pentru că [boala] îți afectează și mintea. Totuși, am decis, într-un mod foarte clar, să trăiesc cu ea, nu să mor din cauza ei. Poți ajunge într-un labirint uriaș. Labirintul cancerului este enorm. Poți intra în grupuri formate din 10.000 de bărbați care au exact ceea ce ai și tu. Nu m-aș apropia de așa ceva nici cu o prăjină de trei metri”, a adăugat el.

În paralel cu tratamentul și monitorizarea bolii, Bruce Campbell a scris, regizat și interpretat rolul principal în „Ernie & Emma”, o producție prin care se îndepărtează de genul horror care l-a consacrat.

Comedia dramatică urmărește povestea unui vânzător de pere rămas văduv, care pornește într-o călătorie pentru a împrăștia cenușa soției sale, Emma, în locurile indicate de aceasta înainte de moarte.

Actorul a explicat că dorește să se concentreze asupra vieții și a proiectelor profesionale, fără ca diagnosticul să îi oprească activitatea.

„Eu merg mai departe. Am un film de promovat. Iar când promovez acest film, nu am nimic. Din punct de vedere mental, sunt liber și fără griji atunci când promovez acest film”, spune Campbell.

Campbell a precizat că diagnosticul l-a obligat să decidă dacă își întrerupe sau nu toate activitățile, iar răspunsul său a fost să continue.

„Trebuie să iei această decizie: «Ei bine, în regulă, dar trebuie să opresc tot ceea ce fac din cauza asta?» Ei bine, nu. Nu mori din cauza cancerului, mori din cauza a ceea ce îți face cancerul. Este o viață ca într-un joc în care lovești continuu cârtițele care apar, la propriu”, a spus el.

Bruce Campbell l-a interpretat pe Ash Williams în cele trei sezoane ale serialului „Ash vs Evil Dead”. De asemenea, a avut un rol vocal în filmul „Evil Dead Rise”, lansat în 2023, și a apărut recent într-un cameo în producția „Send Help”, regizată de Sam Raimi.

Actorul a fost producător executiv al filmului „Evil Dead Burn”, lansat în 2026. El va ocupa aceeași poziție și în cazul producției „Evil Dead Wrath”, programată pentru 2028.