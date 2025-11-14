Raportul publicat vineri de Consiliul Concurenței dedică un capitol important tranzacției prin care Grupul Bonafarm dorește să preia brandul Napolact de la FrieslandCampina România. Instituția atenționează că o astfel de mișcare strategică ar putea modifica structura competitivă a pieței locale, în condițiile în care niciun producător nu deține poziție dominantă, iar concurența este distribuită între numeroși jucători.

Potrivit documentului, „Piaţa lactatelor din România se menţine fragmentată, fără jucători dominanţi clari, iar cotele de piaţă sunt distribuite între mai mulţi producători naţionali şi importuri”. Consiliul arată că analiza tranzacției va lua în considerare atât segmentul din amonte, unde intră achiziția laptelui crud și relația cu fermierii, cât și zona de retail, unde contează portofoliul de produse, gamele private label și impactul asupra consumatorilor.

„În prezent, tranzacţia prin care Grupul Bonafarm intenţionează să preia brandul Napolact de la FrieslandCampina România se află în analiză de către autoritatea de concurenţă, pentru a evalua compatibilitatea cu mediul concurenţial normal”, notează raportul.

Instituția de concurență menționează că, în 2024, marii procesatori din industrie au înregistrat o creștere de aproximativ 9% a cifrei de afaceri față de anul anterior. Iar cei mai importanți jucători – precum Albalact, Danone și Hochland – au generat 60% din acest avans.

Deși vânzările în valoare au crescut, raportul arată că evoluțiile în volum atât pentru consum, cât și pentru producție, au fost mai temperate, semn al unei piețe aflate în echilibru, dar sensibilă la fluctuațiile costurilor de producție și ale puterii de cumpărare.

Consiliul Concurenței reamintește că, din 1 august 2025, a intrat în vigoare noua cotă standard de TVA de 21%. Totodată, majoritatea produselor alimentare, inclusiv lactatele, sunt taxate de atunci cu un TVA de 11%, în creștere față de nivelul anterior, situat între 5% și 9%.

Deși lactatele nu sunt vizate în mod direct de accize, raportul arată că industria va resimți în continuare scumpirile din alte sectoare – energie, combustibili, ambalaje – factori care se vor reflecta în costurile finale de producție și distribuție.

Raportul subliniază încă o dată caracterul sensibil al pieței lactatelor și necesitatea unei evaluări detaliate a tranzacției. În final, documentul precizează că „Piaţa lactatelor se caracterizează printr-un grad ridicat de fragmentare şi simetrie relativă a costurilor între jucători. Tranzacţia Bonafarm-FrieslandCampina poate influenţa structura pieţei, însă evaluarea finală depinde de decizia autorităţii de concurenţă”.

Consiliul urmează să analizeze toate implicațiile posibile înainte de a emite verdictul, inclusiv efectele asupra fermierilor, procesatorilor și consumatorilor.