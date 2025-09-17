Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, a explicat că instituția pregătește o aplicație inspirată de modelul folosit în Grecia. Prin aceasta, fiecare client va putea verifica dacă bonul primit la restaurant este fiscalizat. În plus, aplicația va oferi și opțiunea de a depune reclamații atunci când bonul nu este emis sau nu este valid.

Șeful ANAF a subliniat că fenomenul lipsei bonului fiscal în restaurante este răspândit, mai ales în cazul plăților făcute cash. El a arătat că în astfel de situații clienților li se oferă doar o notă de informare, fără bon fiscal, iar banii sunt încasați rapid de către personalul localului. Nica i-a îndemnat pe români să reclame aceste cazuri pe pagina ANAF și să solicite mereu bonul fiscal.

El a spus că a testat personal acest sistem, imediat după ce a devenit președinte ANAF. A fotografiat un astfel de caz și a urcat imaginea pe pagina instituției. De asemenea, a transmis că românii ar trebui să insiste ca ospătarii să emită bonul fiscal atunci când primesc doar o notă de plată.

„Am constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, în sensul în care atunci când plătești cash, constați că nu ți se dă bon fiscal, ți se dă o notă de informare. Plătești banii și chelnerul repede pleacă cu nota. Solicit pe această cale tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF. (…) În perioada următoare vom prezenta o aplicație, pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată. Este o practică cu care m-am întâlnit și eu. Și eu sunt cetățean al României și eu merg la restaurant. Am făcut acest test chiar de când sunt președinte ANAF. Am făcut o poză și am urcat-o pe site-ul pe care l-am făcut public, pe pagina ANAF, și vă solicit să solicitați bon fiscal. Acolo unde vi se dă o notă și nu bonul fiscal, să rugați chelnerul să meargă să vă aducă bon”, a spus Adrian Nicușor Nica.

Pe lângă măsurile privind restaurantele, Adrian Nicușor Nica a vorbit și despre controalele ce vor fi demarate în privința plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. El a precizat că solicitarea a venit din partea lui Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților.

Grindeanu a spus că există suspiciuni legate de faptul că unii comercianți au majorat deja prețurile, având în vedere discuțiile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial. În acest context, el a cerut ANAF să intervină rapid și să facă verificări.

Președintele ANAF a confirmat că solicitarea este una legitimă și conformă cu legea. El a adăugat că instituția va face o analiză de risc, împreună cu alte autorități, și va demara controalele necesare. Nica a mai precizat că verificări similare au mai fost efectuate în trecut, dar de această dată vor fi extinse la un număr mai mare de companii.