În același timp, Sorin Grindeanu a solicitat verificări pentru a stabili dacă, pe perioada plafonării adaosului comercial, comercianții au respectat interdicția refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestora.

Grindeanu consideră că măsura plafonării adaosului comercial a fost corectă, contribuind la scăderea inflației și protejând puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. El a subliniat că datele privind impactul măsurii sunt publice și clare, fără loc de interpretări. Totodată, există suspiciuni că unii comercianți au majorat deja prețurile, ignorând prevederile legale, pentru a justifica o eventuală neprelungire a măsurii de la 1 octombrie.

Controalele solicitate de Grindeanu vizează trei aspecte principale: verificarea respectării plafonului de 20% pentru alimentele de bază, a plafonului de 5% pe lanțul de distribuție și respectarea interdicției de refacturare a produselor agricole și alimentare către procesatori și a serviciilor asociate. Rezultatele acestor controale trebuie să fie centralizate într-un raport care să fie prezentat urgent coaliției de guvernare.

„Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflației și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii. Aceste date sunt publice, sunt cunoscute și nu lasă loc la niciun fel de interpretări! Există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, ignorând prevederile legale, pentru a justifica o eventuală neprelungire a acestei măsuri de la 1 octombrie”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Sâmbătă, Grindeanu a anunțat că va solicita clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. El a precizat că această decizie nu a fost discutată în coaliție și că PSD nu poate fi de acord cu ridicarea măsurii.

„Solicit conducerii ANAF – instituția responsabilă să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial – să demareze de urgență acțiuni de control și să verifice dacă: 1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianți pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%

2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanțul de distribuție se încadrează în maximum 5%

3.⁠ ⁠Pe întreagă perioadă de valabilitate a măsurii, comercianții au respectat interzicerea refacturării produselor agricole și alimentare către procesatori precum și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestor produse. Rezultatele acestor controale trebuie incluse într-un raport care să fie urgent prezentat Coaliției de guvernare”, a conchis președintele interimar al PSD.

În replică, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare, fără nicio opinie contrară, și că prelungirea precedentă urmă să fie ultima, deoarece a generat distorsiuni economice atât pentru producători, cât și pentru comercianți.