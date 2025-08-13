Crescătorii de oi și capre care beneficiază de Ajutorul Național Tranzitoriu (ANT) în anul 2025 trebuie să fie atenți la regulile de eligibilitate și sancțiunile prevăzute de Ministerul Agriculturii, scrie agrointel.ro.

Acest sprijin financiar, important mai ales pentru fermierii cu efective mai mici care nu intră în categoria Sprijinului Cuplat Zootehnic (SCZ), este supus unor controale riguroase pe teren, iar nerespectarea criteriilor poate duce la penalizări sau chiar la pierderea ajutorului.

Pentru campania 2024, cuantumul ANT a fost de aproximativ 4,53 euro pentru fiecare animal eligibil. Calculul plății se face strict pe baza numărului de animale verificate în urma controalelor administrative și cele efectuate direct în exploatații. Astfel, fermierii nu pot primi sprijin pentru un număr mai mare de capete decât cel declarat oficial în cererea de plată. În cazul în care numărul real de animale este mai mic decât cel minim prevăzut de legislație (cu excepția situațiilor justificate prin circumstanțe naturale), ajutorul nu se acordă.

De asemenea, sistemul de identificare și înregistrare al animalelor este esențial. Dacă un animal și-a pierdut unul dintre mijloacele obligatorii de identificare, acesta poate fi totuși considerat eligibil, cu condiția să fie identificabil prin celelalte metode disponibile.

Pentru a preveni fraudele sau erorile în cererile de plată, MADR a stabilit o schemă clară de sancțiuni aplicabile în cazul în care la control se constată discrepanțe între animalele declarate și cele reale.

Dacă numărul de animale „nedeterminate” (cele care nu pot fi verificate sau nu respectă condițiile de eligibilitate) este de până la 20, fermierul nu este penalizat, iar plata se face pentru numărul de animale determinate.

Pentru un număr mai mare de animale nedeterminate, cuantumul ajutorului se reduce progresiv, începând cu o diminuare de 2,5% pentru o diferență de până la 10%, și ajungând până la 20% pentru o diferență între 40% și 50%.

Dacă diferența depășește 50%, sprijinul nu mai este acordat deloc pentru acea campanie.

Mai mult, dacă fermierul refuză accesul reprezentanților MADR în ferma sa în timpul controalelor, cererea de plată este automat respinsă, iar ajutorul nu se acordă.

Ministerul recunoaște situațiile excepționale sau de forță majoră, iar în astfel de cazuri fermierii care pot justifica aceste circumstanțe nu vor fi sancționați și nu vor pierde dreptul la plată.