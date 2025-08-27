Tinerii fermieri care au solicitat subvenții în campania 2025 prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) trebuie să respecte un termen esențial pentru a nu pierde plata suplimentară acordată prin schema PD-03: sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri – CIS-YF.

Data-limită pentru depunerea documentelor de eligibilitate este 30 septembrie, în lipsa acestora plata nu va putea fi efectuată.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar, tinerii fermieri trebuie să facă dovada formării profesionale sau a experienței practice în domeniul agricol, conform informațiilor publicate de Agrointel.

Regulile APIA prevăd depunerea următoarelor acte până la 30 septembrie:

diplomă sau certificat care atestă absolvirea unui curs de inițiere în domeniul agronomic acreditat, emis de un formator autorizat conform legislației în vigoare ori de Agenția Națională pentru Consultanță Agricolă sau Direcția Agricolă Județeană;

diplomă, certificat sau adeverință care să confirme finalizarea unei forme de învățământ agronomic (școală profesională, liceu, facultate, studii postuniversitare sau doctorale);

certificat de competențe profesionale în domeniul agronomic emis de un formator autorizat ori certificat obținut prin recunoașterea competențelor pe alte căi decât cele formale, eliberat de un centru de evaluare acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări;

document emis de un angajator din România sau dintr-un alt stat, care să confirme minimum 12 luni de experiență practică acumulată în ultimii 10 ani într-o exploatație agricolă.

Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale nu este necesară depunerea documentelor de competență agricolă, dacă beneficiarul a primit deja sprijin pentru schema de tânăr fermier într-o campanie anterioară din perioada de programare 2023-2027.

În cazul persoanelor juridice cu mai mulți acționari sau asociați, obligația privind formarea profesională trebuie îndeplinită de administratorul sau managerul exploatației. Acesta are obligația să prezinte documentele corespunzătoare, conform prevederilor Ordinului MADR nr. 106/2024, cu modificările și completările ulterioare.

Sprijinul PD-03 reprezintă o plată anuală acordată tinerilor fermieri eligibili pentru plata de bază BISS, în vârstă de cel mult 40 de ani în anul depunerii cererii. Aceștia trebuie să fie instalați pentru prima dată ca șefi de exploatație și pot primi plata suplimentară pentru primele 50 de hectare eligibile determinate, timp de 5 ani consecutivi, începând cu primul an de solicitare.

Pentru a fi considerați șefi de exploatație, fermierii trebuie să demonstreze controlul asupra deciziilor de gestionare a fermei. În cazul persoanelor fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau familiale, acest lucru înseamnă deținerea directă a exploatației. Pentru persoanele juridice, regulile prevăd mai multe situații:

asociat unic;

acționar majoritar (minimum 50% + 1 acțiune) și administrator/manager;

asociat majoritar (minimum 50% + 1 parte socială) și administrator/manager.

Dacă mai mulți tineri fermieri dețin împreună majoritatea acțiunilor sau părților sociale, unul dintre ei trebuie să fie administrator sau manager.

Sprijinul CIS-YF poate fi solicitat în termen de maximum 24 de luni de la instalarea ca tânăr fermier pe teritoriul României, respectiv de la înființarea fermei. Data instalării este considerată momentul înregistrării pentru prima dată în Sistemul Integrat de Administrare și Control, cu terenuri agricole și/sau animale.

Verificarea eligibilității se realizează prin consultarea istoricului fermierului din baza de date APIA. Sprijinul se acordă atât tinerilor fermieri noi, cât și celor care au beneficiat parțial de acest ajutor în perioada de tranziție 2021-2022, până la finalizarea celor 5 ani de plată, cu condiția menținerii regulilor de eligibilitate în vigoare.

Cuantumul plății PD-03 a fost anul trecut de 47 de euro pe hectar, dar în unele cazuri, conform cerințelor actuale, valoarea sprijinului poate ajunge la 60 de euro pe hectar.