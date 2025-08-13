Primăria comunei Cârlibaba a informat că această restricție se aplică tuturor solicitărilor de adeverințe, iar prezentarea certificatului fiscal fără datorii este obligatorie în diverse situații.

Printre acestea se numără depunerea documentației la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), eliberarea sau schimbarea actului de identitate (carte de identitate, buletin), obținerea ajutorului de incluziune sau altor beneficii sociale, precum și eliberarea altor documente administrative solicitate de cetățeni.

„În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, precum și al dispozițiilor legale privind încasarea impozitelor și taxelor locale, Primăria comunei Cârlibaba aduce la cunoștința contribuabililor următoarele: 1. Persoanele fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante către bugetul local (taxe, impozite, amenzi etc.) și nu și-au achitat aceste sume nu vor putea beneficia de eliberarea niciunui tip de adeverință emisă de Primărie”, a transmis Primăria Cârlibaba într-o postare realizată pe Facebook.

Scopul măsurii este de a asigura respectarea obligațiilor fiscale legale și buna funcționare a serviciilor publice locale din comuna Cârlibaba.

„2. Măsura se aplică pentru toate solicitările de adeverințe necesare în următoarele situații, fără a se limita la acestea, fiind obligatorie prezentarea certificatului fiscal emis de compartimentul Taxe și impozite din cadrul Primăriei, din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local: ▪︎depunerea documentației la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA);

▪︎eliberarea sau schimbarea actului de identitate (carte de identitate, buletin);

▪︎obținerea ajutorului de incluziune sau a altor beneficii sociale;

▪︎eliberarea altor documente administrative la cererea persoanei”, au subliniat autoritățile locale.

Pentru a putea beneficia în continuare de serviciile Primăriei, contribuabilii sunt invitați să se prezinte la compartimentul taxe și impozite pentru achitarea integrală a sumelor datorate, evitând astfel restricțiile privind eliberarea adeverințelor.

„3. Scopul acestei măsuri este de a asigura respectarea obligațiilor fiscale legale, precum și buna funcționare a serviciilor publice locale. 4. Pentru a putea beneficia în continuare de eliberarea documentelor solicitate, contribuabilii sunt rugați să se prezinte la compartimentul taxe și impozite al Primăriei, pentru achitarea integrală a sumelor datorate”, a conchis primăria comunei Cârlibaba.

Postarea poate fi vizualizată aici: