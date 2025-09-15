Primăria Oradea a anunțat că încasările din taxe și impozite locale au cunoscut o creștere notabilă în perioada ianuarie – august 2025, depășind cu peste 30 de milioane de lei suma colectată în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit reprezentanților municipalității, datele Direcției Economice arată că 122.892 de persoane fizice și 12.088 de firme și-au achitat obligațiile fiscale în primele opt luni ale acestui an.

Sumele totale înregistrate la bugetul local se ridică la 232,65 milioane de lei, comparativ cu 202,19 milioane de lei în aceeași perioadă din 2024, când contribuabilii erau în număr de 119.183 persoane fizice și 12.030 firme.

Reprezentanții Primăriei au subliniat că această creștere reflectă atât o mai bună mobilizare a contribuabililor, cât și eficiența măsurilor administrative implementate pentru colectarea impozitelor și taxelor locale.

Bugetul public național a înregistrat, în primele opt luni ale anului 2025, încasări de aproximativ 52,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 14% față de aceeași perioadă a anului trecut, a comunicat Serviciul Fiscal de Stat. Conform reprezentanților instituției, majorarea s-a datorat atât veniturilor colectate la bugetul de stat, cât și celor înregistrate la bugetele locale și fondurile sociale.

La bugetul de stat, în perioada ianuarie–august 2025, s-au colectat circa 21,4 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 2,7 miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă din 2024. În ceea ce privește bugetele locale, încasările au depășit 6 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 16% față de anul precedent.

De asemenea, la fondurile asigurărilor sociale de stat s-au strâns 18,7 miliarde de lei, iar reprezentanții Serviciului Fiscal au menționat că suma este cu peste 2 miliarde de lei mai mare decât cea înregistrată în perioada similară a anului trecut. În același timp, fondurile pentru asigurările obligatorii de asistență medicală au atins 6,3 miliarde de lei, marcând o majorare de aproape 13,5% față de 2024.

Potrivit oficialilor, aceste creșteri reflectă o mai bună mobilizare a contribuabililor și eficiența mecanismelor de colectare, ceea ce oferă premise pentru o gestionare mai stabilă a finanțelor publice în restul anului.