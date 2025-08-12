Fanatik a vorbit cu patru lideri politici din zona suveranistă care l-au sprijinit sau îl sprijină pe Călin Georgescu. Toți au spus că acesta nu s-a retras din politică. Din discuțiile cu apropiații săi reiese că își dorește mai mult ca oricând să ajungă la putere. Aceștia au recunoscut că nu știu exact ce planuri are: dacă vrea să provoace alegeri anticipate sau dacă va aștepta scrutinul parlamentar din 2028 ori alegerile prezidențiale din 2029/2030.

„Călin Georgescu nu este un om care renunță. El a candidat și ca outsider, când nu era favorit. Nu cred că va renunța la politică acum, când este favorit și când are aproape 50% din intenții de vot. Nu cred că se va retrage vreodată din politică. Îi place, i se potrivește.”

Un apropiat a povestit că Georgescu nu este genul care renunță, amintind că a candidat și când era outsider, fără șanse mari. Acum, când este favorit și are aproape 50% din intențiile de vot, crede că nu va ieși din politică și probabil nu o va face niciodată, pentru că îi place și i se potrivește acest domeniu. Aceeași persoană, care a dorit să rămână anonimă, a adăugat că nu a mai vorbit foarte des cu el, dar știe că uneori se retrage pentru o perioadă, apoi revine cu energie și carismă.

„Nu am mai ținut așa bine legătura cu el. El este un om retras în anumite momente, apoi revine cu energie și carisma lui.”

Când l-au întrebat pe unul dintre apropiații lui Călin Georgescu dacă își face o imagine de salvator al României, acesta nu a răspuns direct, dar a zâmbit și a spus că Georgescu chiar pare să fie un salvator.

Termenul „Mesia” vine din ebraică și înseamnă „Unsul”, adică un salvator trimis de Dumnezeu pentru a ajuta poporul. În general, se folosește pentru un lider care este văzut ca un eliberator sau reformator important. Apropiatul a fost întrebat despre această imagine de „Mesia” pe care Georgescu și-o creează, mai ales după ce a fost văzut în postura de salvator în orașul Broșteni, pe 1 august.

„Îi place, chiar se vede ca un salvator, poate și este.”

În altă discuție, un alt lider suveranist, parlamentar, care îl susține pe Georgescu, a spus că nu crede că acesta va renunța la politică. El crede că rolul lui este să conducă și să salveze România, și a cerut să îi fie păstrat anonimatul pentru că nu are permisiunea lui Georgescu să vorbească despre el.

„Nu, eu nu cred că el va renunța la politică. Asta este menirea lui: să conducă și să salveze România. Eu așa o văd, eu așa știu.”

Au încercat să ia legătura direct cu Călin Georgescu, dar el nu a răspuns la mesaje, iar apropiații săi nu au vrut să ajute. Aceștia au refuzat să răspundă în vreun fel.

„Nu știu ce va face, nu am vorbit cu dânsul și nu vreau să umblu cu presupuneri. Nu, nu am avut niciun dialog.”

În primăvara acestui an, pe 26 mai, Georgescu anunțase, într-un ton serios, că se retrage din politică, spunând că este dezamăgit de degradarea morală a clasei politice și că are nevoie de o pauză pentru a se gândi la lucruri personale. Unii au văzut acest mesaj ca un gest de onoare, iar alții au crezut că e o strategie ca să evite problemele juridice și presiunea din presă într-o perioadă dificilă.