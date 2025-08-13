Autoritățile din Cluj-Napoca au decis să aplice o măsură strictă pentru a proteja sănătatea publică și a reduce expunerea cetățenilor la fumul de tutun. Regulile vizează atât țigările clasice, cât și dispozitivele electronice, iar zonele interzise includ locuri frecventate zilnic de mii de oameni. În paralel, poliția locală intensifică patrulele pentru a verifica respectarea noilor prevederi. Cei prinși în flagrant riscă sancțiuni considerabile, iar organizatorii de evenimente trebuie să asigure spații delimitate pentru fumători.

Fumatul în spațiile publice din Cluj-Napoca este interzis printr-o decizie adoptată în Consiliul Local. Regulile se aplică în stațiile de autobuz, în parcurile publice și în bazele sportive. Interdicția nu vizează doar țigările obișnuite, ci și dispozitivele electronice destinate fumatului.

Autoritățile au amplasat panouri vizibile în locurile vizate, pentru a informa cetățenii. Inițial, acestea aveau doar un rol preventiv, însă începând de miercuri polițiștii locali au început aplicarea sancțiunilor. Amenzile variază între 100 și 500 de lei, în funcție de gravitatea abaterii.

Hotărârea privind această măsură a fost aprobată în luna mai, iar intrarea în vigoare s-a produs după trecerea perioadei de 90 de zile prevăzute pentru informare.

Noile prevederi stabilesc obligații clare pentru organizatorii de evenimente și festivaluri. Aceștia trebuie să asigure zone special delimitate pentru persoanele care fumează, acolo unde este permis. Aceleași reguli se aplică și în cazul parcurilor publice, dar și în bazele sportive.

Prin această abordare, autoritățile doresc să reducă impactul fumatului asupra celor care nu consumă produse din tutun. Organizatorii care nu respectă aceste cerințe riscă, la rândul lor, sancțiuni din partea poliției locale.

În plus, zonele desemnate pentru fumat trebuie marcate corespunzător, astfel încât participanții la evenimente să știe exact unde au voie să fumeze. Acest lucru va facilita respectarea legii și va diminua riscul de conflicte între participanți.

Persoanele surprinse fumând în spațiile interzise pot primi amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Sancțiunile sunt aplicate de polițiștii locali, care patrulează zonele vizate.

Municipalitatea a subliniat că aplicarea acestor măsuri nu are scopul de a pedepsi, ci de a proteja sănătatea populației. Totuși, cei care ignoră noile reguli vor fi sancționați fără avertisment, mai ales după perioada de informare.

Prezența echipajelor de poliție locală în apropierea parcurilor, stațiilor de transport și bazelor sportive a crescut în ultimele zile, tocmai pentru a asigura respectarea regulilor. Autoritățile spun că măsura va fi menținută permanent, nu doar în perioada de început.