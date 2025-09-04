Ministerul Educației a anunțat că Programul Național „Masă sănătoasă” se desfășoară conform calendarului, condițiilor și prevederilor stabilite la începutul anului. Pentru 2025, bugetele necesare derulării programului au fost deja repartizate unităților administrativ-teritoriale, în funcție de numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de guvern.

Instituția a transmis că, în situațiile în care achizițiile nu au fost realizate pentru întregul an calendaristic, autoritățile locale pot demara procedurile necesare în acest scop.

„Pentru anul 2025, bugetele necesare derulării programului sunt repartizate către unităţile administrativ – teritoriale în raport cu numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de guvern încă de la începutul anului. În cazul în care achiziţiile prevăzute nu au fost realizate deja pentru întregul an calendaristic, autorităţile locale pot demara procedurile necesare în acest scop”, a transmis, joi, Ministerul Educaţiei.

Ministerul Educației a precizat că va iniția toate demersurile legale pentru derularea programului și în anul 2026, cel puțin pentru același număr de unități de învățământ și de beneficiari ca în 2025.

Programul este destinat preșcolarilor și elevilor care participă la activitățile didactice, pe perioada cursurilor. Sprijinul acordat constă într-o masă caldă zilnică sau, în cazul în care aceasta nu poate fi asigurată, într-un pachet alimentar.

Scopul declarat al programului este promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor și tinerilor, precum și sprijinirea participării acestora la educație.

„Programul Naţional „Masă sănătoasă” se adresează preşcolarilor şi elevilor prezenţi la activităţile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar şi constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată”, se arată în comunicat.

Ministerul a precizat că Programul Național „Masă sănătoasă” urmărește să stimuleze motivația pentru învățare, să susțină echilibrul socio-emoțional al elevilor și să contribuie la menținerea stării de bine. Totodată, prin asigurarea unei mese nutritive, programul are ca obiectiv reducerea abandonului școlar pe termen lung.