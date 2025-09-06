Din noiembrie 2026, va fi lansată o versiune digitală a cunoscutei cărți de identitate. Oricine deține deja o carte de identitate va putea solicita versiunea digitală gratuit.

„Trebuie să intrăm în secolul XXI”, a declarat ministrul de interne Bernard Quintin. „Există deja atât de multe aplicații pe smartphone-urile noastre, inclusiv carduri de plată. Este timpul pentru o carte de identitate digitală”, a afirmat acesta, potrivit presei belgiene.

Cum va arăta exact cardul (sau aplicația) rămâne deocamdată o incertitudine.

Titularii vor putea folosi cartea de identitate digitală pentru a furniza o semnătură electronică și va fi posibilă și utilizarea cardului pentru a călători în spațiul Schengen.

Din păcate, cardul este o țintă favorită pentru infractorii cibernetici. Potrivit lui Quintin, acesta este și unul dintre motivele pentru care ministerul său depune eforturi mari pentru a garanta securitatea.

„Securitatea este într-adevăr un motiv pentru a opta pentru cel mai bun sistem. Securitatea este foarte importantă. Trăim într-o eră a criminalității cibernetice, așa că este o preocupare foarte importantă. Vă pot spune că ministerul meu depune eforturi mari pentru a realiza acest lucru”, a declarat el.

Noul sistem va trebui să ofere garanții stricte de securitate și va trebui să fie certificat de UE.

Potrivit expertului în securitate cibernetică Inti De Ceukelaire, este prea devreme pentru a spune cât de sigur va fi noul card digital în practică, dar susține că produsele digitale pot fi într-adevăr foarte sigure.

„Securitatea nu trebuie să reprezinte o problemă. În anumite cazuri, digitalizarea oferă doar avantaje de securitate”, a declarat acesta.

Deocamdată, nu există intenția ca versiunea fizică a cardului digital să înlocuiască versiunea fizică.

„Cele două sisteme vor continua să existe unul lângă altul. Cartea de identitate actuală este deja mult mai modernă decât cea pe care o foloseam acum 20 de ani. Cu toate acestea, vom explica tuturor cum funcționează cardul digital și de ce este interesant”, a subliniat Quintin.

Înainte de adoptarea pe scară largă, Uniunea Europeană testează identitatea digitală în proiecte pilot. Aceste teste au fost lansate la 1 aprilie 2023 și implică peste 250 de companii și entități publice din 25 de state membre, precum și în Norvegia, Islanda și Ucraina.

În prezent, sistemele de identificare digitală oferite de guvernele statelor membre au limitări.

Multe dintre aceste soluții nu sunt accesibile întregii populații și permit doar identificarea pentru serviciile publice online, fără a asigura un acces uniform între țări.

Doar 14% dintre furnizorii de servicii publice esențiale din Uniunea Europeană permit autentificarea transfrontalieră cu un sistem de identitate electronică. În plus, utilizarea acestui tip de identificare pentru tranzacțiile internaționale este încă limitată.