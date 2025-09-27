Programările se epuizează rapid, iar cei interesați sunt nevoiți să verifice constant portalul oficial pentru a prinde un loc. În plus, atunci când numărul de accesări este foarte mare, sistemul poate întâmpina probleme tehnice, de la încărcare greoaie până la erori temporare.

Pentru a răspunde acestor dificultăți, începând cu 1 august 2025, MAI a introdus un mecanism de prioritizare. Două categorii de cetățeni au acces preferențial la programări: persoanele al căror act de identitate urmează să expire, inclusiv cu 60 de zile înainte de termen, și tinerii care împlinesc 14 ani și solicită primul act de identitate.

Locurile rezervate pentru aceste categorii pot fi ocupate în intervalul dintre ziua 15 și ziua 45 de la momentul actual. Dacă rămân locuri libere, acestea devin disponibile pentru publicul larg, în intervalul mai apropiat, respectiv în următoarele 14 zile.

Autoritățile lucrează la introducerea unei noi categorii de prioritate, pentru persoanele care solicită o carte de identitate ca urmare a schimbării numelui. Această măsură necesită însă conectarea cu Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC), cunoscut și sub numele de „Starea Civilă Digitală”.

Totodată, Guvernul a aprobat un memorandum prin care se continuă trei proiecte majore de digitalizare, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu un buget de peste 790 de milioane de lei.

Printre acestea se numără și proiectul privind extinderea utilizării cărții electronice de identitate și a semnăturii digitale. Obiectivul inițial, de a emite cinci milioane de documente electronice până la 30 iunie 2026, a fost recent ajustat la 3,5 milioane.

Procesul de implementare a cărții electronice de identitate este deja în desfășurare. Până în septembrie 2025 au fost emise aproape 568.000 de documente electronice. Această cifră arată că, deși s-au făcut pași importanți, autoritățile au în continuare mult de recuperat pentru a atinge noua țintă stabilită prin PNRR.

Buletinul electronic, cunoscut și sub denumirea de Cartea Electronică de Identitate (CEI), reprezintă noua generație de acte de identitate. Acesta are dimensiunea unui card bancar și este echipat cu un cip electronic securizat care stochează informații despre titular. Documentul este conceput nu doar pentru identificarea clasică, ci și pentru utilizarea în mediul digital.

CEI este dotată cu un cip securizat ce conține datele personale ale titularului. Acesta are rolul de a proteja împotriva furtului de identitate și a falsificării, făcând documentul mult mai sigur decât vechiul format tipărit. Unul dintre cele mai importante beneficii ale buletinului electronic este posibilitatea de autentificare online. Deținătorii pot accesa în siguranță platforme digitale, inclusiv cele ale autorităților publice.

Cartea electronică de identitate vine la pachet cu un certificat gratuit pentru semnătură electronică avansată. Acest instrument permite semnarea documentelor digitale cu valoare legală, eliminând necesitatea deplasărilor și simplificând procedurile administrative sau juridice.

De asemenea, documentul respectă formatul ID1, identic cu cel al cardurilor bancare. În plus, CEI este recunoscut ca document de călătorie în multe state, oferind o alternativă practică la pașaport pentru anumite destinații.