Aici intervine asigurarea GAP, care face toată diferența.

Asigurarea GAP (Guaranteed Asset Protection) este o soluție inteligentă și din ce în ce mai populară pentru acoperirea „diferenței” dintre suma plătită de polița Casco și suma pe care ați plătit-o inițial pentru vehiculul dvs. sau suma pe care o mai aveți de achitat pentru un leasing sau un împrumut.

DEFEND INSURANCE oferă o gamă completă de produse GAP adaptate la nevoile șoferilor din România, indiferent dacă achiziționați un SUV nou, luați în leasing o mașină electrică sau finanțați un vehicul second-hand. DEFEND Gap este potrivit atât pentru vehiculele din import, cât și pentru cele achiziționate de pe piața internă, noi sau second-hand, și poate acoperi până la 100.000 de lei, chiar și fără o poliță Casco.

Nu există o soluție unică pentru toate situațiile dar, Gama de produse DEFEND Gap este concepută pentru a oferi flexibilitate și opțiuni de acoperire:

DEFEND Gap FLEX – ideal pentru persoanele fizice sau juridice care achiziționează vehicule noi sau second-hand, fie că sunt finanțate sau plătite integral

DEFEND Gap MAX – dezvoltat în principal pentru vehicule finanțate în leasing sau împrumuturi, inclusiv pentru uz comercial

DEFEND Gap FLEX GO & MAX GO – polița poate fi încheiată în orice moment, nu mai devreme de 6 luni după achiziționarea vehiculului, oferind mai multă flexibilitate decât perioada standard de la punctul de vânzare

În mod normal, asigurarea GAP trebuie achiziționată în momentul cumpărării vehiculului. Însă, cu ajutorul variantelor GO, șoferii pot încheia în orice moment polița, nu mai devreme de 6 luni după achiziționarea vehiculului – ideal pentru cei care au pierdut oportunitatea de la dealer.

În funcție de produsul DEFEND Gap specific, acoperirea poate include nu doar pierderea totală (accident, furt), ci și daune parțiale, coliziuni cu animale, incendii, dezastre naturale și multe altele.

„Indiferent dacă dețineți, închiriați sau vă finanțați mașina, asigurarea DEFEND Gap acoperă deficitul financiar pe care polițele standard îl lasă în urmă. Nu este vorba doar de gestionarea riscurilor, ci și de liniște sufletească”, spune Florian Nedelcu, Country Manager România la DEFEND INSURANCE.

Pe măsură ce România accelerează către mobilitatea electrică, asigurarea GAP ține pasul.

Toate programele DEFEND Gap susțin vehiculele electrice și hibride, fiind ideale pentru șoferii pasionați de tehnologie care caută o protecție inteligentă.

Programele DEFEND Gap sunt vândute prin intermediul dealerilor parteneri, companiilor de finanțare și furnizorilor de leasing:

👉 Nu este nevoie să vizitați un birou.

👉 Nu este nevoie să așteptați.

👉 Explorați opțiunile cu ajutorul DEFEND Gap Programe Finder sau transmiteți-ne solicitarea prin formularul de contact.

Prețurile variază în funcție de vechimea vehiculului, valoarea acestuia și acoperirea selectată, dar sunt de obicei mult mai accesibile decât asigurarea Casco completă, adesea pentru doar câteva sute de lei.

Indiferent dacă conduceți în scop profesional sau de plăcere – protejați-vă Indiferent dacă gestionați o flotă, finanțați primul dvs. SUV sau pur și simplu doriți un control financiar mai bun, DEFEND Gap vă ajută să fiți pregătit pentru surprizele vieții.

Nu lăsați investiția dvs. să se risipească. Acoperiți diferența financiară – și conduceți cu încredere, indiferent de ce vă poate oferi drumul.