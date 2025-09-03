Ca urmare a hotărârii guvernului Germaniei de a reintroduce o formă de serviciu militar, centrele de consiliere pentru obiecții de conștiință și-au adaptat abordarea. Acestea sfătuiesc acum toți tinerii, în special pe cei născuți după 1 ianuarie 2010, să depună o cerere oficială pentru a refuza serviciul militar.

„Până de curând, le-am recomandat civililor care nu au avut nicio legătură cu armata să nu depună o cerere de refuz, deoarece ar fi fost chemați la examinare. Așa puteau să rămână în afara „radarului” și să nu fie remarcați de armată. Însă, noua lege schimbă această situație”, a declarat Michael Schulze von Glaßer, directorul Societății Germane pentru Pace – Adversari ai Serviciului Militar.

Potrivit proiectului de lege, tinerii bărbați născuți după 2008 vor trebui să completeze, începând cu 1 ianuarie anul viitor, un chestionar în care să declare dacă sunt apți și dispuși să efectueze serviciul militar. Femeile au posibilitatea de a completa același chestionar, însă nu sunt obligate să o facă.

Tinerii aleși vor fi convocați pentru o evaluare, iar începând cu 1 iulie 2027, examinarea medicală va fi obligatorie pentru bărbați. Pentru cei care doresc să refuze serviciul militar, cererile trebuie depuse la centrele de carieră ale armatei, întrucât evaluarea aptitudinilor de către armată este obligatorie înainte de aceasta.

Centrele de consiliere au raportat o creștere semnificativă a numărului de cereri. Schulze von Glaßer a precizat că solicitările cresc de fiecare dată când subiectul serviciului militar ajunge în atenția publicului.

„Numai site-ul nostru a avut 54.946 de vizualizări în luna august. În mai, numărul era de 24.151”, a spus el.

De asemenea, Biroul Federal pentru Familie a înregistrat până la sfârșitul lunii iunie 1.363 de cereri de recunoaștere a refuzului serviciului militar, comparativ cu 951 în tot anul 2022 și 2.241 în 2024.

Organizația de tineret a partidului Verzilor a criticat măsurile, apreciind că ele reprezintă „noi constrângeri pentru tineri”. Jakob Blasel, purtător de cuvânt al organizației, a declarat pentru Agenția de Știri Catolică (KNA) că, deși proiectul de lege vorbește despre voluntariat, acesta „creează de fapt baza pentru a obliga masiv tinerii la serviciul militar în câțiva ani.

Aceasta este o „reintroducere pe ușa din dos a serviciului militar obligatoriu”. El a mai afirmat că o astfel de inițiativă ar „pune în mod unilateral generația noastră în dificultate”.

Blasel a solicitat totodată „mai mulți bani și mai multe locuri pentru voluntari în alte domenii”, precum protecția civilă, combaterea schimbărilor climatice și consolidarea coeziunii sociale.